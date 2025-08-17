MotoGP Austria 2025: Marc Marquez Menangi Grand Prix ke-1000

Marc Marquez mencatat sejarah sebagai pemenang Grand Prix ke-1000 di MotoGP Austria 2025.

Bintang pabrikan Ducati itu menahan serangan akhir balapan dari rookie Fermin Aldeguer untuk meraih kemenangan pertamanya di Red Bull Ring.

Pole-sitter Marco Bezzecchi mempertahankan holeshot, sementara Francesco Bagnaia menghindari kekacauan start Sprint Race dengan menempati posisi kedua.

Rekan setimnya, Marc Marquez, menyerang dua kali sebelum akhirnya mengungguli pembalap Italia itu di Tikungan 3 pada lap ke-2.

Marquez, yang memiliki keunggulan dengan ban bekas, segera mengukur kemampuan Bezzecchi, saat keduanya menjauh dari Bagnaia yang berada di posisi ketiga.

Namun, kejutan singkat di tengah balapan membuat Marquez mundur, mungkin karena suhu ban yang meningkat, memberi Bezzecchi keunggulan 0,8 detik.

Tak terelakkan, Marquez kembali mendekat dan siap menyerang dengan 10 lap tersisa. Awalnya memimpin di exit Tikungan 3, tetapi Bezzecchi memberikan perlawanan di Tikungan 6.

Marquez merespons di Tikungan 1 lap berikutnya dan kali ini mampu menjaga jarak dengan pembalap Italia itu.

Namun balapan belum berakhir.

Rookie Fermin Aldeguer, yang mencatatkan kecepatan tinggi selama pemulihan di Sprint, berhasil menyalip Pedro Acosta dan Bagnaia untuk naik ke posisi ketiga.

Melewati lap tercepat setengah detik dari Marquez dan Bezzecchi, Aldeguer dengan cepat menyalip Bezzecchi dengan lima lap tersisa.

Marquez hanya unggul satu detik, tetapi merespons bahaya tersebut dan tetap berada di luar jangkauan Aldeguer.

Bezzecchi tertinggal tiga detik dari kemenangan, tetapi dengan selisih yang sama dari Acosta di posisi keempat.

Enea Bastianini dari Tech3 meraih posisi kelima, sementara Bagnaia, pemenang tiga MotoGP Austria terakhir, pasrah melihat kecepatannya menurun.

Posisi keenam menjadi ketujuh - di belakang pebalap top Honda Joan Mir - ketika ia diperintahkan untuk mundur oleh FIM Stewards, kemudian kedelapan ketika disalip oleh Brad Binder.

Alex Marquez tersingkir dari perebutan posisi ketiga di awal balapan ketika ia menjalani hukuman long lap penalty dari Brno dan akhirnya finis di urutan kesepuluh, di belakang Raul Fernandez (Trackhouse).

Rekan setim Bezzecchi sekaligus juara bertahan Jorge Martin terjatuh dari posisi ke-15 di pertengahan Grand Prix di Tikungan 7.

Pembalap Spanyol membutuhkan waktu untuk bangun, dan terlihat mendapat perawatan awal dari marshal sebelum menuju pusat medis untuk pemeriksaan. Aprilia melaporkan bahwa Martin "baik-baik saja".

Fabio di Giannantonio adalah satu-satunya pembalap lain yang tidak finis, setelah mengalami kerusakan mesin yang parah.

Semua pembalap kemudian memilih ban depan dan belakang Medium untuk Grand Prix – kecuali Alex Rins, yang menggunakan ban depan Hard baru.

Maverick Vinales dari Tech3 KTM tidak menyelesaikan akhir pekan kondisi bahunya yang sedang dalam masa pemulihan dan juga akan absen di putaran Hungaria akhir pekan depan.

Rookie Somkiat Chantra masih dalam masa pemulihan pascaoperasi lutut dan melewatkan balapan ketiganya secara berturut-turut.

Aleix Espargaro turun ke LCR untuk debut MotoGP di Balaton Park, yang dimulai dengan sesi latihan bebas pada Jumat pagi.