Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Austria di Red Bull Ring
Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Austria di Red Bull Ring, putaran ke-13 dari 22.
Kemenangan pertama Marc Marquez di Red Bull Ring menambah keunggulannya di klasemen MotoGP 2025 menjadi 142 poin, sementara itu rookie Fermin Aldeguer naik ke posisi kedelapan setelah finis kedua.
Klasemen MotoGP 2025 - Grand Prix Austria
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|418
|2
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|276
|(-142)
|3
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|221
|(-197)
|4
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|178
|(-240)
|5
|^1
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|144
|(-274)
|6
|˅1
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|144
|(-274)
|7
|=
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|144
|(-274)
|8
|^2
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|121
|(-297)
|9
|˅1
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|114
|(-304)
|10
|˅1
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|103
|(-315)
|11
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|82
|(-336)
|12
|^1
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|73
|(-345)
|13
|˅1
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|69
|(-349)
|14
|^2
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|63
|(-355)
|15
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|55
|(-363)
|16
|^1
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|53
|(-365)
|17
|˅3
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|52
|(-366)
|18
|^1
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|42
|(-376)
|19
|˅1
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|42
|(-376)
|20
|=
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)
|10
|(-408)
|21
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|9
|(-409)
|22
|=
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|8
|(-410)
|23
|=
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|8
|(-410)
|24
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|6
|(-412)
|25
|=
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|6
|(-412)
|26
|=
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|1
|(-417)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie