Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Austria di Red Bull Ring

Marc Marquez, Alex Marquez, 2025 Austrian MotoGP
Marc Marquez, Alex Marquez, 2025 Austrian MotoGP

Kemenangan pertama Marc Marquez di Red Bull Ring menambah keunggulannya di klasemen MotoGP 2025 menjadi 142 poin, sementara itu rookie Fermin Aldeguer naik ke posisi kedelapan setelah finis kedua.

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1=Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)418 
2=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)276(-142)
3=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)221(-197)
4=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)178(-240)
5^1Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)144(-274)
6˅1Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)144(-274)
7=Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)144(-274)
8^2Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*121(-297)
9˅1Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)114(-304)
10˅1Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)103(-315)
11=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)82(-336)
12^1Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)73(-345)
13˅1Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)69(-349)
14^2Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)63(-355)
15=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)55(-363)
16^1Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*53(-365)
17˅3Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)52(-366)
18^1Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)42(-376)
19˅1Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)42(-376)
20=Takaaki NakagamiJPNIdemitsu Honda LCR (RC213V)10(-408)
21=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)9(-409)
22=Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)8(-410)
23=Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)8(-410)
24=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)6(-412)
25=Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)6(-412)
26=Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*1(-417)

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

