Bagnaia "Kehabisan Kata-Kata" setelah Grand Prix Austria yang Buruk

Francesco Bagnaia yang putus asa diberi dosis kenyataan yang brutal ketika melihat datanya setelah MotoGP Austria.

Pembalap pabrikan Ducati yang sedang terpuruk itu hanya mampu finis kedelapan di Red Bull Ring sembari menyaksikan rekan setimnya Marc Marquez meraih double Sprint Race dan Grand Prix keenam beruntun.

Bagnaia berhasil menghindari start yang buruk di grand prix pada hari Minggu yang merusak Sprint Race-nya 24 jam sebelumnya.

Ia bahkan mampu mengerem lebih cepat dari Marquez dan menjaga jarak dengan rivalnya di tahap awal Grand Prix.

Namun Bagnaia melambat seiring berjalannya balapan, sangat jauh dari kecepatan impresif yang ia tunjukkan dalam latihan Jumat.

Melihat datanya setelah balapan memberikan lebih banyak berita buruk.

"Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi," ujarnya kepada TNT Sports. "Saya memulai dengan baik, saya memulai dengan lebih baik, tetapi saya lebih lambat daripada pembalap di depan saya.

"Saya sudah memeriksa data saya dari tahun lalu, catatan waktu balapan. Tahun lalu saya 12 detik lebih cepat dan seharusnya bisa memenangkan balapan.

"Rasanya aneh sekali, perasaan saya sekarang. Sulit juga dijelaskan.

"Saya tidak konsisten dalam sesi latihan. Dalam satu sesi saya tercepat dengan kecepatan fantastis, lalu saya balapan dan saya sangat lambat, dan saya finis di urutan kedelapan. Rasanya sangat aneh.

"Sedikit aneh dalam segala hal. Sejujurnya, saya tidak mengerti."

‘Ducati percaya dengan Bagnaia’

Pecco Bagnaia

Ducati tampaknya tidak kehilangan kepercayaan pada Bagnaia, yang memberi mereka gelar MotoGP 2022 dan 2023, serta hanya kalah tipis dari dari Jorge Martin tahun 2024.

“Yang membuatnya lebih sulit adalah saat kami sedang istirahat, saat liburan, dia mencoba melakukan reset penuh,” ujar Michael Laverty kepada TNT Sports. “Untuk mengembalikan kenangan lama, menyalakan kembali sesuatu, meyakinkan dirinya sendiri.

“Tapi dia melihat data dan melihat bahwa dia memang lebih cepat sebelumnya.

“Hal baiknya adalah Davide Tardozzi dan rekan-rekannya percaya padanya. Mereka berusaha mengembalikan feeling-nya. Mereka tidak hanya mengatakan ‘Marc Marquez bisa mengendarainya, kamu harus terus berlatih!’

“Dia perlu fokus pada sembilan balapan berikutnya dan berkata ‘ini ujian’.

“Dia masih memiliki kontrak satu tahun lagi sebagai rekan setim Marquez yang tampaknya tidak diinginkan siapa pun!

“Kami semua percaya pada Pecco, dia adalah pembalap yang berkualitas.”

Sylvain Guintoli berkata: “Ini bencana. Rasanya hampir kejam karena, pada hari Jumat, semuanya menunjukkan akhir pekan yang baik. Dia lolos kualifikasi dengan baik pada hari Sabtu.

“Untuk balapan, rasanya seperti dia baru saja memulai. Dia mengatakan bahwa dia sedikit kehilangan kendali di mana-mana, yang membuatnya rentan terhadap serangan.

“Dia sedikit terpukul ketika cengkeramannya hilang.

“Sulit untuk diterima. Apa sisi positifnya? Fabio di Giannantonio juga kesulitan dengan paket 2025.”