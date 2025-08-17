Martin Akui Kesalahan Terbesarnya Bukan Terjatuh dari MotoGP Austria

Jorge Martin baru saja menyelesaikan akhir pekan balapan keduanya sejak kembali dari cedera panjang di Grand Prix Austria.

Finis ke-10 di Sprint Race, Jorge Martin sedang menghadapi Grand Prix yang sengit pada hari Minggu ketika ia terjatuh dari posisi ke-15 di lap ke-14 dari 28 lap.

Martin terjatuh di Tikungan 7 dan kakinya tersangkut di motor Aprilia-nya. Ia dibawa ke pusat medis untuk diperiksa, tetapi tidak ditemukan cedera serius.

Berbicara tentang kecelakaan itu, ia mengatakan kepada TNT Sport: “Saya merasa baik-baik saja.

“Memang, saat ini ada rasa sakit di mana-mana, tetapi untungnya tidak ada cedera.

“Kami bisa berkompetisi lagi minggu depan. Untungnya kami memiliki balapan lain sehingga kami bisa fokus pada itu, dan bukan hari ini.

“Akhir pekan itu hebat, kami memperkecil jarak dengan para pembalap terdepan, kami meningkatkan set-up dasar kami.

“Kami akan memulai dari tempat yang lebih baik di Hungaria.”

Pada lap pembuka, ia berhasil masuk 10 besar dari posisi ke-14 di grid, sebelum akhirnya terdorong ke posisi ke-11.

Ia terus tergeser posisinya, dan Martin mengakui bahwa pertarungan awalnya akhirnya merugikannya karena ia "kehilangan beberapa pengalaman" dengan RS-GP.

"Itu adalah kesalahan terbesar saya," katanya tentang pertarungannya. "Saya kehilangan beberapa pengalaman dengan motor ini di beberapa lap pertama.

"Saya sudah di posisi kesembilan. Saya menyalip lima pembalap di dua tikungan pertama. Oke, saya berada di posisi yang bagus…

"Lalu saya menerima banyak overtake dari pembalap lain. Saya mencoba untuk kembali dan melakukan beberapa gerakan tetapi saya kesulitan dengan bagian depan.

"Saya masih butuh putaran. Sayang sekali kami tidak berhasil sampai akhir balapan karena kami masih perlu balapan."