Martin Akui Kesalahan Terbesarnya Bukan Terjatuh dari MotoGP Austria

Pembalap Aprilia Jorge Martin tersingkir dari GP Austria, tetapi menurutnya kecelakaan itu bukan kesalahan terbesarnya dari balapan.

Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Austrian MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Austrian MotoGP
© Gold and Goose

Jorge Martin baru saja menyelesaikan akhir pekan balapan keduanya sejak kembali dari cedera panjang di Grand Prix Austria.

Finis ke-10 di Sprint Race, Jorge Martin sedang menghadapi Grand Prix yang sengit pada hari Minggu ketika ia terjatuh dari posisi ke-15 di lap ke-14 dari 28 lap.

Martin terjatuh di Tikungan 7 dan kakinya tersangkut di motor Aprilia-nya. Ia dibawa ke pusat medis untuk diperiksa, tetapi tidak ditemukan cedera serius.

Berbicara tentang kecelakaan itu, ia mengatakan kepada TNT Sport: “Saya merasa baik-baik saja.

“Memang, saat ini ada rasa sakit di mana-mana, tetapi untungnya tidak ada cedera.

“Kami bisa berkompetisi lagi minggu depan. Untungnya kami memiliki balapan lain sehingga kami bisa fokus pada itu, dan bukan hari ini.

“Akhir pekan itu hebat, kami memperkecil jarak dengan para pembalap terdepan, kami meningkatkan set-up dasar kami.

“Kami akan memulai dari tempat yang lebih baik di Hungaria.”

Pada lap pembuka, ia berhasil masuk 10 besar dari posisi ke-14 di grid, sebelum akhirnya terdorong ke posisi ke-11.

Ia terus tergeser posisinya, dan Martin mengakui bahwa pertarungan awalnya akhirnya merugikannya karena ia "kehilangan beberapa pengalaman" dengan RS-GP.

"Itu adalah kesalahan terbesar saya," katanya tentang pertarungannya. "Saya kehilangan beberapa pengalaman dengan motor ini di beberapa lap pertama.

"Saya sudah di posisi kesembilan. Saya menyalip lima pembalap di dua tikungan pertama. Oke, saya berada di posisi yang bagus…

"Lalu saya menerima banyak overtake dari pembalap lain. Saya mencoba untuk kembali dan melakukan beberapa gerakan tetapi saya kesulitan dengan bagian depan.

"Saya masih butuh putaran. Sayang sekali kami tidak berhasil sampai akhir balapan karena kami masih perlu balapan."

In this article

Martin Akui Kesalahan Terbesarnya Bukan Terjatuh dari MotoGP Austria
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Terungkap: Apa yang Dikatakan Rossi ke Stoner di Grid MotoGP Austria
2h ago
Valentino Rossi, Casey Stoner
MotoGP News
Bezzecchi Hadapi Masalah Tak Terlihat saat Menghadapi Marc Marquez
2h ago
Marco Bezzecchi
MotoGP News
Martin Akui Kesalahan Terbesarnya Bukan Terjatuh dari MotoGP Austria
3h ago
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Austrian MotoGP
MotoGP News
Bagnaia "Kehabisan Kata-Kata" setelah Grand Prix Austria yang Buruk
3h ago
Pecco Bagnaia
Moto2 Results
Moto2 Austria 2025: Moreira Dominan, Manu Gonzales Masalah Motor
7h ago
Diogo Moreira, Moto2, 2025, Austria

More News

Moto3 Results
Moto3 Austria 2025: Piqueras Memimpin MT Helmets-MSI 1-2
8h ago
Angel Piqueras, Austria, Moto3, 2025
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix Austria di Red Bull Ring
8h ago
Marc Marquez, Alex Marquez, 2025 Austrian MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Austria 2025: Marc Marquez Menangi Grand Prix ke-1000
8h ago
Bezzecchi, Bagnaia lead. 2025 Austrian MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Jelaskan Momen Canggung dengan Rossi Jelang Sprint Race
9h ago
Valentino Rossi, 2025 Austrian MotoGP
MotoGP News
Michelin Tidak Menemukan Anomali dari Investigasi Awal Ban Bagnaia
10h ago
Francesco Bagnaia, 2025 Austrian MotoGP Sprint