Jack Miller Teringat 'Mantan Motornya' saat Tunggangi Yamaha V4

Meskipun memiliki "DNA Yamaha", Jack Miller mengatakan beberapa area pada prototipe V4 baru pabrikan tersebut mengingatkannya pada motor MotoGP Honda, KTM, dan Ducati yang telah dikendarainya selama satu dekade di MotoGP.

Sejak memulai debut kelas premier pada tahun 2015, Miller telah mengendarai hampir semua motor V4 di grid.

Pembalap Australia itu meraih kemenangan debut yang mengejutkan untuk Marc VDS Honda pada 2016, meraih beberapa kemenangan untuk Ducati, kemudian naik podium untuk KTM sebelum bergabung dengan Pramac Yamaha tahun ini.

Dengan Yamaha mempensiunkan mesin Inline-4 setelah 20 tahun, Miller menjalani hari pertamanya dengan mesin V4 pada tes pasca-balapan di Valencia hari Selasa.

“Saya rasa motor ini memiliki DNA Yamaha,” kata Miller, ketika diminta membandingkan motor ini dengan motor-motor sebelumnya.

“Motor ini memiliki sedikit nuansa Honda-KTM, dan nuansa Ducati dalam hal inersia yang dihasilkan mesin.

“Namun, motor ini memiliki karakternya sendiri dalam hal progresi torsi dan cara tenaga dihasilkan.”

"Semua pihak terlibat"

Miller hanya berada di posisi ke-20 di timesheets tes Valencia hari Selasa, dengan sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menyempurnakan pengoperasian mesin.

Pembalap Australia itu menekankan bahwa mesin saat ini merupakan prototype pertama, dan dengan "semua pihak terlibat" untuk V4, pengembangan akan dipercepat selama musim dingin.

"Ini baru iterasi pertama dari motor itu dan sekarang setelah seharian penuh mengendarai motor, Anda lebih mengerti dan mereka juga lebih mengerti," ujarnya.

"Kami punya satu hari lagi di sini untuk melanjutkan pengerjaannya [pada hari Rabu] dan mendapatkan informasi yang jelas dan tepat untuk musim dingin.

"Saya rasa sekarang kami sudah selesai dengan proyek lama, saatnya semua pihak terlibat untuk proyek baru... Tenaga kerja saja akan membantu mendorong pengembangan."

Selain penyempurnaan mesin, Yamaha juga perlu menyempurnakan kekakuan sasis sebelum motor spesifikasi 2026 ini muncul di tes MotoGP Sepang awal tahun depan.

“Seperti yang saya katakan, ini adalah versi pertama motor ini. Jadi mereka mencoba memahami ke mana mereka harus bergerak: ‘Apakah kita perlu lebih kaku di sini, lebih lembut di sana?’” kata Miller.

“Lalu itulah yang akan kami lakukan untuk versi motor berikutnya.”