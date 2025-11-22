Jack Miller Teringat 'Mantan Motornya' saat Tunggangi Yamaha V4

Jack Miller menjelaskan bagaimana prototipe Yamaha V4 mengingatkannya pada Honda, KTM, dan Ducati.

Jack Miller, Andrea Dovizioso, 2025 Valencia MotoGP Test
Jack Miller, Andrea Dovizioso, 2025 Valencia MotoGP Test

Meskipun memiliki "DNA Yamaha", Jack Miller mengatakan beberapa area pada prototipe V4 baru pabrikan tersebut mengingatkannya pada motor MotoGP Honda, KTM, dan Ducati yang telah dikendarainya selama satu dekade di MotoGP.

Sejak memulai debut kelas premier pada tahun 2015, Miller telah mengendarai hampir semua motor V4 di grid.

Pembalap Australia itu meraih kemenangan debut yang mengejutkan untuk Marc VDS Honda pada 2016, meraih beberapa kemenangan untuk Ducati, kemudian naik podium untuk KTM sebelum bergabung dengan Pramac Yamaha tahun ini.

Dengan Yamaha mempensiunkan mesin Inline-4 setelah 20 tahun, Miller menjalani hari pertamanya dengan mesin V4 pada tes pasca-balapan di Valencia hari Selasa.

yang mengganti mesin M1 Inline-nya setelah 20 tahun, Miller menjalani hari pertamanya dengan mesin V4 dalam tes pasca-balapan di Valencia pada hari Selasa.

“Saya rasa motor ini memiliki DNA Yamaha,” kata Miller, ketika diminta membandingkan motor ini dengan motor-motor sebelumnya.

“Motor ini memiliki sedikit nuansa Honda-KTM, dan nuansa Ducati dalam hal inersia yang dihasilkan mesin.

“Namun, motor ini memiliki karakternya sendiri dalam hal progresi torsi dan cara tenaga dihasilkan.”

"Semua pihak terlibat"

Miller hanya berada di posisi ke-20 di timesheets tes Valencia hari Selasa, dengan sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menyempurnakan pengoperasian mesin.

Pembalap Australia itu menekankan bahwa mesin saat ini merupakan prototype pertama, dan dengan "semua pihak terlibat" untuk V4, pengembangan akan dipercepat selama musim dingin.

"Ini baru iterasi pertama dari motor itu dan sekarang setelah seharian penuh mengendarai motor, Anda lebih mengerti dan mereka juga lebih mengerti," ujarnya.

"Kami punya satu hari lagi di sini untuk melanjutkan pengerjaannya [pada hari Rabu] dan mendapatkan informasi yang jelas dan tepat untuk musim dingin.

"Saya rasa sekarang kami sudah selesai dengan proyek lama, saatnya semua pihak terlibat untuk proyek baru... Tenaga kerja saja akan membantu mendorong pengembangan."

Selain penyempurnaan mesin, Yamaha juga perlu menyempurnakan kekakuan sasis sebelum motor spesifikasi 2026 ini muncul di tes MotoGP Sepang awal tahun depan.

“Seperti yang saya katakan, ini adalah versi pertama motor ini. Jadi mereka mencoba memahami ke mana mereka harus bergerak: ‘Apakah kita perlu lebih kaku di sini, lebih lembut di sana?’” kata Miller.

“Lalu itulah yang akan kami lakukan untuk versi motor berikutnya.”

Jack Miller Teringat 'Mantan Motornya' saat Tunggangi Yamaha V4
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Latest News

MotoGP News
Quartararo Cukup Terkejut dengan Kecepatan Razgatlioglu di MotoGP
2m ago
Fabio Quartararo speaks with Toprak Razgatlioglu, 2025 MotoGP Valencia Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Nicolo Bulega: Dari Kesempatan Terakhir di Supersport Menuju Debut MotoGP
10m ago
Nicolo Bulega, 2025 Valencia MotoGP test
MotoGP News
Kapan Honda akan Mulai Menjalani Engine Freeze di MotoGP?
24m ago
Luca Marini, 2025 Valencia MotoGP test
MotoGP News
Jack Miller Teringat 'Mantan Motornya' saat Tunggangi Yamaha V4
53m ago
Jack Miller, Andrea Dovizioso, 2025 Valencia MotoGP Test
MotoGP News
Marc Marquez Ungkap Momen saat Ia Sadar Gelar 2025 Miliknya
2h ago
Marc Marquez, 2025 MotoGP Qatar Grand Prix, podium. Credit: Gold and Goose.

More News

F1 Results
F1 GP Las Vegas 2025: Norris Pole, Hamilton Start dari P20
2h ago
Norris celebrates his pole in Las Vegas
F1 News
Norris Jelaskan Peran Penting Vettel dalam Pertarungan Gelar 2025
3h ago
Lando Norris
F1 News
Bearman Sebut Las Vegas "Trek Jalanan Paling Tidak Menyenangkan" di F1
4h ago
Oliver Bearman
F1 News
FIA Lakukan Perbaikan Tutup Drainase usai FP2 yang Terinterupsi di Las Vegas
5h ago
FIA checks in Las Vegas
F1 Results
F1 GP Las Vegas 2025: Hasil FP3 dari Las Vegas Strip Circuit
5h ago
George Russell