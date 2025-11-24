Aprilia Tak Punya Waktu untuk Memahami Paket Aero Barunya

Aprilia "tidak punya cukup waktu" untuk melakukan evaluasi yang layak terhadap paket aero terbarunya selama tes MotoGP Valencia, Selasa (18 November).

Tes pasca-balapan satu hari itu terdampak hujan semalaman yang membuat waktu tes diperpanjang setengah jam di penghujung hari, tetapi juga memakan waktu lebih dari dua jam di pagi hari.

Hal ini menyebabkan Aprilia kekurangan waktu untuk mengevaluasi paket aero barunya, tetapi juga merupakan hal yang wajar dalam sebuah tes, jelas Marco Bezzecchi.

“Tentu saja berbeda, tetapi seperti biasa, tidak cukup waktu untuk benar-benar memahami,” kata Bezzecchi setelah uji coba Valencia.

“Tentu saja, kami menguji banyak hal, tetapi hari itu agak sulit karena kondisi cuaca: kami kehilangan banyak waktu di trek.

“Jadi, tentu saja, perasaan campur aduk, seperti biasa dalam uji coba. Beberapa hal positif, tentu saja, tetapi juga banyak keraguan, banyak hal negatif – seperti setiap kali dalam uji coba.

“Jadi, kami harus benar-benar menganalisis semuanya dengan baik sebelum mengambil keputusan. Itu hanya pembuka.”

Komentar pembalap Italia itu sedikit banyak mencerminkan keraguan yang ditunjukkan Jorge Martin setelah tes. Martin lebih eksplisit menyatakan positif tentang sasis baru yang dicobanya.

Bezzecchi juga menambahkan bahwa kurangnya sesi latihan pagi membuat waktu yang tersedia tidak cukup untuk menyelesaikan pengujian beruntun antara motor baru dan RS-GP spesifikasi final 2025 seperti yang ia dan Aprilia inginkan.

“Melakukan beberapa pengecekan ulang adalah hal yang wajar dalam pengujian, selalu seperti ini,” ujarnya. “Sayangnya, dengan waktu yang terbatas, jika Anda ingin mencoba lebih banyak hal, Anda harus berkonsentrasi pada apa yang Anda coba, jadi tidak ada kesempatan untuk pengecekan ulang, tetapi pengecekan ulang sangat penting untuk dipahami.

“Jadi, hasilnya positif, tetapi informasi yang tersedia tidak cukup karena masalah seperti ini.”

Pembalap Aprilia Racing itu juga mengatakan bahwa sulit untuk membuat keputusan pasti tentang apa yang diuji dalam tes pascamusim satu hari setelah begitu sering mengendarai motor tahun 2025.

“Mungkin dengan [motor] baru itu waktu putaran terbaik, tapi bagaimanapun juga, rasanya seperti sepersepuluh lebih lambat dengan motor [2025],” kata Bezzecchi.

“Wajar, pada awalnya, seperti ini. Ketika Anda sangat mengenal motor dari musim itu – saya rasa saya menempuh 10.000 km dengan motor [2025], jadi hanya dalam 50 atau 40 putaran dengan sesuatu yang baru pada motor itu, mustahil untuk benar-benar memahaminya.

“Kita lihat saja nanti di Sepang.”

