Marc Marquez Diperingatkan Soal Tantangan "Umur" di MotoGP

Marc Marquez mencatatkan dirinya dalam buku sejarah sebagai juara dunia MotoGP tertua di era empat tak pada tahun 2025, dan mengakhiri musim lebih awal dengan cedera bahu di Grand Prix Indonesia yang membuatnya harus menunggu sampai tes MotoGP Sepang untuk kembali menunggangi motor MotoGP tahun depan.

Absennya Marquez juga berbarengan dengan kemunculan Aprilia sebagai ancaman serius, dengan Marco Bezzecchi memenangkan dua balapan terakhir di Portimao dan Valencia, serta Raul Fernandez menang di Australia.

Namun, Jorge Lorenzo, satu-satunya pembalap yang mengalahkan Marquez dalam perebutan gelar juara sebelum cedera humerus kanannya pada tahun 2020, menganggap faktor usia akan menjadi tantangan terbesar yang harus diatasi oleh pembalap Ducati Lenovo Team tersebut di masa mendatang.

"Masa depan takkan pernah bisa kita ketahui," kata Lorenzo saat siaran langsung MotoGP dunia saat tes Valencia. "Tidak ada yang bisa tahu karena kalau tidak, kita semua akan menang lotre. Jadi, ini sangat sulit.

"Selalu ada kejutan, seperti tahun ini Alex Marquez dan Bezzecchi bersama Aprilia; juga beberapa kekecewaan.

"Tapi saya pikir Marc Marquez sekarang berusia 32 tahun, dia akan berusia 33 tahun, dia akan berusia 34 tahun pada tahun 2027.

"Jadi, sedikit demi sedikit, usia memengaruhi Anda secara negatif. Anda mulai kehilangan refleks sedikit demi sedikit, Anda mulai kehilangan risiko ketika situasi rumit di trek, dan para pembalap muda tampil sangat kuat.

“Pedro [Acosta] akan lebih kuat; Martin, Bezzecchi, dan Bagnaia berusia 27, 28 tahun, jadi berada di usia terbaiknya.

“Jadi, sedikit demi sedikit, Marc, di masa depan, akan berjuang melawan usia seperti yang dialami semua atlet sepanjang sejarah, di semua cabang olahraga. Tidak ada yang abadi.”

Meskipun usia Marquez sudah lanjut, Lorenzo – yang telah mengonfirmasi kesepakatan untuk bekerja sama dengan Maverick Vinales pada 2026 – tidak meragukan potensinya saat ini.

“Untuk saat ini, dia [Marquez] adalah pembalap paling komplet; mari kita lihat bagaimana cedera ini, cedera yang sangat panjang, akan memengaruhinya.

“Namun, saya melihat Aprilia dan Bezzecchi sangat kuat, Aprilia luar biasa, motornya sangat kompak, sangat stabil – tidak memiliki titik lemah saat ini.

“Saya pikir, meskipun tidak selevel dengan Ducati, mungkin sedikit lebih kuat sekarang.

“Aprilia sangat kuat, Alex [Marquez] ada di sana, jadi saya pikir bagi Marc – secara teori – akan lebih sulit untuk meraih kemenangan sebanyak tahun ini [2026].”

