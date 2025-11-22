Marc Marquez Ungkap Momen saat Ia Sadar Gelar 2025 Miliknya

Marc Marquez mendominasi musim 2025, menang dengan selisih 78 poin meskipun absen dalam lima balapan.

Marquez memenangkan tiga dari empat Grand Prix pertama, kemudian delapan dari sembilan antara Aragon dan Misano, sebelum memastikan gelar juara dunia kesembilannya di Jepang dengan lima balapan tersisa.

Namun, Marquez sendiri tidak selalu yakin bahwa gelar juara akan menjadi miliknya, dan pembalap Ducati Lenovo Team ini memilih MotoGP Qatar sebagai balapan kunci dalam upayanya meraih gelar juara 2025.

Kemenangan di sana seolah menjadi bukti bahwa ia bisa kompetitif di mana pun, dan itu terjadi setelah balapan di Austin di mana ia mengalami kecelakaan saat memimpin balapan.

“Bagi saya, GP terpenting adalah Qatar,” ungkap Marc Marquez kepada MotoGP.com setelah musim berakhir.

“Saya datang dari GP Austin dan melakukan kesalahan besar, lalu di Qatar lagi-lagi saya meraih 37 poin, Sprint dan Grand Prix, di sirkuit yang berbeda dengan gaya balap saya.

“Jadi, di sanalah saya mulai menyadari bahwa inilah tahunnya.”

Musim 2025 Marquez sangatlah konsisten, tetapi unsur terpenting untuk kesuksesannya di tahun 2025, sampai batas tertentu, adalah hal yang sederhana.

"Tetapi pada akhirnya, yang terpenting adalah kecepatan: jika Anda memiliki kecepatan, jika Anda cepat, akan lebih mudah mengendalikan situasi," ujarnya.

Tahun 2025 adalah gelar pertama Marquez sejak mengalami patah tulang lengan kanan di Grand Prix Spanyol tahun 2020.

Ia tiba tahun ini dengan tim baru, "lengan baru", dengan pengalaman 32 tahun, dan "mentalitas yang berbeda".

"Ini Marc yang berbeda," jelasnya. "Saya tidak akan mengatakan Marc yang lebih baik karena Marc yang sebelumnya juga menang; Marc yang sama dengan kelebihan yang berbeda.

"Sekarang saya punya, kita bisa mengatakan lengan yang berbeda, kondisi fisik yang berbeda, mentalitas yang berbeda. Anda perlu beradaptasi, Anda tidak bisa membalap dengan cara yang sama seperti tahun 2013."

Berakhir di pinggir trek

Musim 2025 berakhir dengan lebih banyak masalah cedera bagi Marquez, yang absen di lima balapan terakhir setelah mengalami cedera bahu akibat kecelakaan dengan Marco Bezzecchi di Indonesia.

Pemulihannya berjalan lancar saat ini dengan masih ada lebih dari dua bulan lagi hingga tes Sepang Februari mendatang.

“Saya dalam kondisi baik dan saat ini para dokter senang,” ujarnya. “Jadi, ini yang terpenting.

“Cedera baru ini tidak memengaruhi cedera sebelumnya, dan fakta bahwa saya memiliki persiapan sepanjang musim dingin berarti dokter, fisioterapis, dan saya – kami semua menjalani semua langkah dengan lebih hati-hati.

“Cedera ini datang bukan di saat yang tepat, karena memang sudah waktunya untuk merayakan, tetapi di saat yang tepat: semuanya sudah selesai, semuanya sudah ditutup.”