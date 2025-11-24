MotoGP Kembali Membahas Kemungkinan Balap di Trek Jalanan

CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, mengatakan MotoGP "tidak masalah dengan balapan di sirkuit kota", dan mengakui "ada beberapa sirkuit Formula 1 yang bisa kami gunakan".

F1 telah melihat banyaknya sirkuit jalanan yang masuk kalender dalam beberapa tahun terakhir di tengah kota seperti Baku (GP Azerbaijan), Singapura, dan Las Vegas.

Karena masalah keselamatan, balapan MotoGP hanya berlangsung di sirkuit permanen yang memiliki area run-off yang memadai.

Secara teknis, MotoGP memiliki sirkuit jalanan di kalender musim ini. Namun, Sirkuit Mandalika di Indonesia hanyalah trek jalanan dalam namanya.

MotoGP akan balapan di trek jalanan yang cocok

Sejak Liberty Media mengambil alih kepemilikan MotoGP awal tahun ini, rumor mengenai perpindahan venue untuk Grand Prix Australia telah beredar.

Dengan berakhirnya kontrak Phillip Island tahun depan, muncul laporan bahwa Sirkuit Albert Park di Melbourne jadi tuan rumah MotoGP di masa mendatang.

Meski tidak digelar tepat di jalan tengah kota, sirkuit sementara di Melbourne ini beroperasi di jalanan umum.

Berbicara kepada DAZN di Grand Prix Las Vegas akhir pekan lalu, Carmelo Ezpeleta tidak menutup kemungkinan balapan MotoGP di trek jalan raya di tahun-tahun mendatang.

“Kami tidak masalah balapan di sirkuit kota atau tidak; yang kami butuhkan hanyalah area run-off,” ujarnya. “Sulit untuk memilikinya di sini, tetapi ada beberapa sirkuit kota Formula 1 yang bisa kami gunakan.

“Ketika kami mulai pada tahun 1992, komitmen kami adalah meningkatkan keselamatan, dan kami telah berhasil. Ini adalah sesuatu yang tidak akan kami tinggalkan.

“Tetapi Mandalika, misalnya, secara teori adalah trek kota. Jadi, jika ada trek di antara jalan raya, tetapi dengan area run-off, kami siap.”

Ezpeleta tidak menyebutkan trek kota mana yang saat ini digunakan F1 yang menurutnya cocok untuk MotoGP.

GP Las Vegas menunjukkan potensi Liberty Media

Grand Prix Las Vegas telah menjadi acara andalan Liberty sejak masuk kalender pada tahun 2023.

Ezpeleta melihat ini sebagai contoh utama tentang apa yang mampu dilakukan Liberty sebagai pemilik MotoGP.

"Ini adalah contoh dari apa yang dapat dilakukan Liberty Media," tambahnya. "Tidak dengan kami, karena sayangnya, kami tidak bisa balapan di sini, tetapi sungguh menakjubkan cara mereka menangkap hal-hal seputar balapan.

"Mereka adalah orang-orang yang tahu banyak tentang hiburan, dan saya pikir kami memiliki olahraga yang fantastis, yang dengan bantuan mereka akan menjadi lebih baik lagi."