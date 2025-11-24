Dua Pemenang Moto2 ini Dianggap Siap untuk Naik ke MotoGP

Dua pemenang Moto2 digadang-gadang siap untuk melangkah ke MotoGP.

Manu Gonzalez, 2025 Portuguese Moto2
Manu Gonzalez, 2025 Portuguese Moto2
© Gold and Goose

Mantan pembalap MotoGP dan bos tim Intact GP Moto2 Tom Luthi percaya Manu Gonzalez dan Senna Agius “siap” untuk sukses di kelas utama.

MotoGP akan menyambut dua rookie di musim 2026, juara bertahan Moto2 Diogo Moreira dan juara dunia WorldSBK tiga kali Toprak Razgatlioglu.

Pada suatu saat di musim panas, Manu Gonzalez sempat dipertimbangkan untuk naik ke MotoGP bersama Pramac Yamahabersama Razgatlioglu.

Namun, ia akan tetap di Moto2 tahun depan, setelah finis di posisi kedua pada tahun 2025.

Apakah duet Intact GP layak naik ke MotoGP?

Dalam wawancara dengan Speedweek, Luthi yakin Gonzalez dan rekan setimnya, Senna Agius, yang memenangkan Grand Prix Inggris dan Australia tahun ini, telah menunjukkan bahwa mereka siap untuk bersaing di MotoGP.

“Kami memiliki dua karakter yang sangat berbeda di tim Moto2,” kata Luthi. “Senna masih sangat muda. Dia belum memiliki banyak pengalaman, tetapi dia memiliki bakat yang luar biasa.

“Dia sudah melakukan banyak hal dengan benar dan beroperasi pada level yang sangat tinggi.

“Bekerja dengannya sangat menyenangkan. Dia mendapatkan pengalaman baru setiap hari dan terus berkembang. 

"Dia menjadi semakin membumi – baik di kelas maupun di dalam tim. Saya merasa sangat senang mengambil langkah-langkah ini bersamanya.

"Di sisi lain, kami punya Manuel, yang sangat berpengalaman. Dia sangat tenang dan tahu ke mana dia ingin pergi.

“Dengan dia, semuanya tentang detail. Namun, dengan Senna, kami sering mengerjakan hal-hal yang lebih besar.

“Manu adalah pekerja keras. Dia tahu setiap detail dan menganalisis semuanya hingga detail terkecil.

“Dia tahu persis apa yang dia inginkan dan apa yang perlu dilakukan.

“Dengan etos kerja yang konsisten ini, dia telah naik dari kategori Supersport ke Moto2.

“Dia sekarang sangat berpengalaman di sini sehingga tidak lagi penting jalan mana yang akhirnya membawanya ke sini.”

Ia menambahkan: "Keduanya telah memenangkan balapan Moto2; itu menunjukkan mereka siap."

Gonzalez menguji mesin MotoGP awal tahun ini, ketika ia diberi kesempatan untuk mengendarai Trackhouse Aprilia di Aragon.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

