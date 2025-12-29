Klaim Aprilia Memiliki Paket Lebih Baik dari Ducati Dibuat

Dominasi Ducati masih terus berlanjut di MotoGP, dengan memenangi tiga gelar juara dunia dan memenangi 17 dari 22 Grand Prix.

Marc Marquez mencatatkan 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan Sprint untuk meraih gelar MotoGP ketujuhnya, dan yang pertama bersama tim pabrikan Ducati.

Tapi, Desmosedici 2025 terbukti jadi masalah bagi Francesco Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio, yang menjalani musim yang jauh dari kata konsisten. Khususnya Bagnaia, yang hanya mencatat dua kemenangan dibandingkan 11 pada tahun 2024 saat ia jadi runner-up kejuaraan.

Di sisi lain, Aprilia menjalani musim terbaiknya di MotoGP dan menang empat Grand Prix dengan RS-GP 2025 untuk finis kedua di klasemen pabrikan.

Paruh kedua musim yang kuat membuat Aprilia secara teratur bersaing dengan Ducati dan Marc Marquez di barisan depan, meningkatkan prospek tantangan gelar juara untuk merek Noale pada tahun 2026.

Tapi menurut manajer MotoGP veteran Carlo Pernat, Marquez membuat perbedaan untuk Ducati tahun ini. Namun, ia ragu apakah itu cukup untuk melawan Aprilia tahun depan.

“Ducati tidak akan bisa tidur nyenyak,” katanya kepada Telenord.

“Aprilia telah tiba. Bahkan, bukan hanya tiba, saya mendapat kesan mereka juga telah menginjak pedal gas.

“Memang benar, jika kita melihat klasemen keseluruhan, mereka finis di urutan kedua, di belakang pembalap Ducati lainnya, tetapi Álex Marquez mengendarai GP24.

“Dan melihat apa yang kita lihat, saya hampir tergoda untuk mengatakan bahwa Aprilia RS-GP tahun ini adalah motor yang lebih baik daripada Desmosedici tahun ini.

“Mari kita perjelas: Marc Marquez yang membuat perbedaan. Namun, saya tidak tahu apakah tahun depan akan cukup, dan bukan hanya karena satu alasan.”

Pernat juga menyebut tahun 2025 Marco Bezzecchi, yang memenangkan dua Grand Prix dan berada di tiga besar klasemen akhir, sebagai "menakjubkan"

“Apakah Anda pernah melihat tipe pembalap seperti apa Marco Bezzecchi sekarang?

“Kita tahu dia kuat, tetapi fakta bahwa dia berhasil menjadi sekuat ini, terus terang, menakjubkan.

“Dia telah berkembang luar biasa; Anda dapat melihat keseriusan di matanya, keinginan untuk bekerja dan meningkatkan diri yang, selama bertahun-tahun berkompetisi, sangat jarang saya lihat pada pembalap lain.”

