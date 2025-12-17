Bastianini Tak Bisa Menjelaskan Kesulitannya dengan Ban Soft di KTM

Enea Bastianini pindah ke tim KTM untuk musim 2025 setelah empat tahun menggunakan motor Ducati, di mana ia memenangkan tujuh Grand Prix.

Namun sejak tes pra-musim, Bastianini kesulitan beradaptasi dengan RC16, terutama saat menggunakan ban belakang Soft.

Hal ini sangat terlihat di sesi kualifikasi, di mana Bastianini hanya lolos ke Q2 empat kali pada tahun 2025 dan hanya masuk 10 besar sebanyak tiga kali.

Saat ia memiliki kualifikasi yang baik, Bastianini mencetak hasil terbaiknya musim ini dengan podium Sprint Race di brno dan posisi ketiga di Grand Prix Catalunya.

Bestia mengakhiri musim di posisi ke-14 klasemen pembalap dengan 112 poin.

“Trennya seperti ini: hari Jumat agak rumit, hari Sabtu sedikit lebih mudah, dan hari Minggu di balapan kami kompetitif,” jelasnya.

“Tapi juga, kami kompetitif karena balapan dengan ban Medium, saya merasa percaya diri untuk melaju cepat.

“Dengan ban Soft, motor memberi saya kebalikannya: tidak percaya diri, saya tidak bisa memacu motor.

“Penting untuk berhenti selama dua bulan untuk mengatur ulang dan mencoba menemukan sesuatu untuk tahun depan.

“Sejujurnya, rasanya seperti ban belakang mendorong saya keluar di setiap tikungan, dan jauh lebih sulit untuk berbelok.

“Dengan ban Medium, jauh lebih mudah bagi saya untuk menggeser ban belakang, saya lebih percaya diri, dan lap demi lap saya semakin percaya diri. Ini terjadi setiap saat.”

Jadwal akhir pekan MotoGP yang padat memaksa pembalap untuk mencapai kecepatan kualifikasi pada Jumat sore, tapi Bastianini merasa format saat ini sudah cukup baginya untuk memahami motor.

“Terkadang Sprint Race membantu saya untuk cepat pada hari Minggu, karena jika kita menganalisis, selama warm-up seringkali saya cepat.

“Selalu sama ketika kita menggunakan ban balapan.

“Ketika kita menggunakan ban Sprint Race, ban Soft, saya selalu tertinggal dan mencoba melakukan sesuatu yang berbeda pada motor.

“Tetapi setelah melihat video, saya tidak rileks, itu bukan gaya saya, dan saya tidak bisa menjelaskan mengapa.”