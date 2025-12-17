Honda Bersiap untuk Debut Trek Mesin MotoGP 2027 Pekan ini

Setelah debut mesin MotoGP 2027 KTM awal bulan ini, Honda tampaknya akan menjadi pabrikan berikutnya yang menjalankan mesin 850cc-nya di lintasan.

Mesin ini akan menjadi bagian dari perubahan regulasi teknis besar MotoGP, saat model 850cc akan menggantikan formula 1000cc yang telah digunakan sejak 2012.

Mesin baru ini akan menggunakan 100% bahan bakar ramah lingkungan, sementara perangkat ride-height akan dilarang dan aerodinamika juga akan disederhanakan untuk meningkatkan keselamatan dan aksi di trek.

Pirelli juga akan mengambil alih sebagai pemasok ban resmi dari Michelin.

Dengan waktu kurang dari setahun hingga semua motor 2027 berada di lintasan bersama-sama pada tes pasca-musim Valencia 2026, progres pengembangan mesin baru meningkat pesat untuk kelima pabrikan saat ini.

KTM jadi pabikan pertama yang menguji prototipe mesin 850cc-nya di Jerez awal bulan ini dengan motor saat ini dengan perangkat ride-height yang dinonaktifkan dan aero yang disederhanakan, dan diperkirakan juga menggunakan ban Pirelli.

Menurut Motorsport.com, Honda kini berupaya mengikuti jejak KTM dan akan melakukan debut mesin 850cc-nya minggu ini dalam uji coba tertutup di Malaysia.

Uji coba tersebut akan memperlihatkan Takaaki Nakagami mengendarai prototipe 850cc Honda pada hari Rabu dan Kamis, menggunakan motor basis 2026 dengan perangkat pengatur ketinggian pengendaraan dinonaktifkan, serta penggunaan ban Pirelli.

Aleix Espargaro akan melanjutkan pengembangan motor 2026 untuk sementara waktu.

Tim uji coba Honda World Superbike juga akan hadir dengan Ryan Vickers, sementara Jonathan Rea masih dalam masa pemulihan pasca operasi.

Larangan pengujian mesin 2027 dicabut pada 17 Desember, dan semua pabrikan siap untuk meningkatkan pekerjaan mereka pada mesin baru sekarang.

Dalam sebuah wawancara dengan Crash, CEO Aprilia Massimo Rivola mengatakan prototipe 850cc merek Noale sudah siap dan sedang diuji di bangku uji.

“Mesin [850cc] sudah siap... Mesinnya sedang berjalan,” kata CEO Aprilia Racing Massimo Rivola kepada Crash.net.

“Sejujurnya, kami sangat senang dengan apa yang kami lakukan di bangku uji dengan mesin ini.

“Motor [850cc] masih dalam pengembangan. Ini bukan prioritas dalam jangka pendek, tetapi jelas itu akan datang.”

