Acosta Jelaskan Perubahan yang Jadi Titik Balik di 2025

KTM dan Pedro Acosta diharapkan untuk memperebutkan kemenangan balapan di tahun 2025 - dan bahkan jadi penantang gelar - menyusul penampilan gemilang Acosta sebagai rookie di 2024.

Tapi, Acosta harus menunggu sampai paruh kedua untuk meraih podium pertamanya di 2025. Dan meski menutup musim dengan lima podium Grand Prix dan tujuh podium Sprint Race, kemenangan pertama masih belum tiba.

Acosta kesulitan dengan motor KTM 2025 yang memiliki konsumsi ban buruk, serta lemah di zona pengereman, membuat rasa frustrasinya memuncak di beberapa titik.

KTM memberikan paket upgrade untuk RC16 yang berhasil mengubah peruntungan Acosta di paruh kedua musim.

Namun, sang pembalap Spanyol mengatakan itu lebih karena perubahan mentalitasnya, bukan peningkatan performa motor.

“Sejujurnya, motornya tidak banyak mengalami peningkatan karena kami tidak banyak mengubahnya,” katanya di Valencia. “Maksud saya, fairingnya membantu, swingarmnya sedikit membantu.

“Namun kami masih melihat bahwa kami memiliki banyak masalah dengan konsumsi ban, bahwa kami kesulitan untuk bersaing di awal balapan karena kami tidak memiliki grip yang baik.

“Karena itu, sejak saat saya mulai melupakan mimpi kejuaraan, saya mulai hanya mencoba untuk mendapatkan 100% dari paket saya.

“Suatu hari, saya masuk lima besar, hari lain saya sedikit kesulitan, dan ada juga hari-hari di mana saya mampu berjuang untuk podium, setidaknya, dalam Sprint Race.

“Untuk itu, mungkin mental saya adalah hal yang paling berkembang.

“Memang benar saya merasa lebih baik dengan motor, tetapi kami tidak melakukan banyak perubahan mekanis.

“Karena itu, sulit untuk mengatakan bahwa motornya meningkat pesat.

“Mungkin kami juga menemukan beberapa hal berbeda, karena saya menjalani operasi pembengkakan lengan setelah tes Jerez. Tapi motornya tidak terlalu berbeda.”

Ia menambahkan: “Bagian pertama musim ini adalah bagian yang ingin dilupakan. Kami benar-benar kesulitan tanpa benar-benar memahami alasannya.

“Kemudian, setelah mungkin kami menjernihkan pikiran, mungkin sedikit mengubah target, dan melihat bahwa mungkin kami harus menemukan sedikit lebih banyak konsistensi untuk menjadi pembalap yang lebih baik, kami menemukan sesuatu yang ekstra.

“Memang benar ada beberapa pasang surut setelah jeda musim panas, tetapi jauh lebih konsisten di lima besar ini atau mungkin di podium.

“Kita harus senang dengan cara berpikir seperti ini, tetapi dengan kenyataan bahwa kita kehilangan banyak hal musim ini untuk menjadi sekompetitif Aprilia, yang telah banyak berkembang, dan Ducati masih menjadi pabrikan utama.”

Acosta tampaknya akan menghadapi 2026 yang penuh intrik, dengan pembalap Spanyol itu akan menjadi nama yang paling diburu di pasar pembalap MotoGP.