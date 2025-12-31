Joan Mir "Lebih Sensitif" dengan Satu Perubahan Honda di 2025

Joan Mir mengungkap bahwa perubahan karakter mesin Honda RC213V untuk musim 2025 adalah salah satu upgrade yang menurutnya lebih terasa.

Setelah musim 2024 yang buruk, Honda membuat kemajuan signifikan dengan paket RC213V untuk musim 2025 sehingga mampu mencetak hasil yang lebih baik secara konsisten.

Selain mengamankan kemenangan basah dengan Johann Zarco di Le Mans, Honda juga meraih tiga podium kering, dengan Joan Mir meraih dua di antaranya di Motegi dan Sepang.

Honda mencetak 210 poin lebih banyak daripada yang diraihnya pada tahun 2024, mengangkat dirinya dari posisi terbawah klasemen konsesi untuk tahun 2026.

Dengan memanfaatkan keuntungan konsesi sepanjang musim 2025, Honda menghadirkan banyak pembaruan, tetapi yang paling signifikan bagi Mir adalah bagian mesinnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Bagi saya, yang membuat… Bukan hanya satu hal,” katanya di Valencia ketika ditanya tentang perubahan terpenting pada motor tersebut. “Dalam posisi kami di masa lalu, bukan hanya satu hal.

“Ini tentang meningkatkan aerodinamika, meningkatkan mesin, meningkatkan cengkeraman, elektronik, dan sedikit lebih memahami apa yang terjadi.

“Namun, karakter mesinnya adalah sesuatu yang, bagi saya, bekerja sangat baik untuk membuat perbedaan dibandingkan dengan Honda lainnya.

“Mungkin saya lebih sensitif dalam hal kontrol gas dan hal-hal semacam itu.

“Mungkin mereka mampu mengendalikan dengan lebih baik dengan koneksi yang lebih sedikit, dan saya lebih kesulitan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Dan kemudian perasaan di bagian depan, untuk memiliki stabilitas pengereman yang lebih baik, meskipun tidak fantastis, saya berada di level yang baik sekarang.”

Mir mengakhiri tahun di posisi ke-15 klasemen dengan 96 poin, tetapi hanya berhasil menyelesaikan sembilan dari 22 putaran.

Pembalap berusia 28 tahun itu hanya sekali menyelesaikan balapan berturut-turut selama musim tersebut, dengan catatan finis ke-10, ketujuh, dan ke-11 dari Silverstone hingga Mugello.

Zarco meraih posisi teratas di klasemen untuk Honda di urutan ke-12, sementara rekan setim Mir, Luca Marini, berada di urutan ke-13.

Baik Mir maupun Marini memasuki tahun terakhir kontrak mereka dengan Honda pada tahun 2026.

Article continues below ADVERTISEMENT