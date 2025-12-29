Rins Ungkap Hal yang Membantunya selama Masa Sulit di Yamaha

Alex Rins admits his two seasons with Yamaha in MotoGP have been “mentally tough”, but praises the “professional” crew he has around him in the garage.

Alex Rins bergabung dengan tim pabrikan Yamaha pada tahun 2024 setelah satu tahun yang sulit bersama LCR Honda, di mana ia mengalami cedera kaki serius di Grand Prix Italia.

Pemenang enam Grand Prix MotoGP itu diharapkan cepat beradaptasi dengan Yamaha setelah sukses dengan Suzuki, yang juga memakai konfigurasi Inline-4 antara tahun 2017 dan 2022.

Tapi sejauh ini ia gagal untuk menemukan kembali performa yang ditunjukannya di Suzuki dan Honda, dengan hasil terbaiknya di atas YZR-M1 selama dua musim adalah finis ke-7 di Phillip Island di 2025.

Ada beberapa momen menjanjikan di tahun 2025, termasuk pertarungan podium di Mandalika setelah lolos kualifikasi di posisi keempat.

Namun, ia mengakhiri tahun di posisi ketiga dari empat pembalap Yamaha, berada di peringkat ke-19 klasemen dengan 68 poin, sementara rekan setimnya, Fabio Quartararo, berhasil mengumpulkan 201 poin dan beberapa podium.

"Secara mental, ini sedikit sulit"

Di tengah masa sulit, tim sering kali berupaya melakukan pergantian kru di sekitar pembalap.

Namun Rins mengatakan bahwa hal ini tidak pernah ia rasa perlu di Yamaha.

“Secara mental memang agak sulit,” katanya di Valencia tentang dua tahunnya bersama Yamaha.

“Tetapi, memiliki sekelompok orang yang baik di sekitar Anda dan para profesional yang baik, itu menjadi lebih mudah.

“Pada akhirnya, Anda harus berada dalam kondisi 100%, jadi mereka berusaha, di saat-saat sulit, untuk tidak berpikir seperti itu.”

“Saya percaya pada tim saya, dan saya tahu bahwa mereka benar-benar profesional dan mereka adalah yang terbaik.

“Untuk tahun depan, Yamaha memperbarui kontrak mereka, jadi semuanya akan sama.”

Rins dan Quartararo akan berada di Jakarta, Indonesia, untuk peluncuran Yamaha MotoGP 2026 pada tanggal 21 Januari.

Itu akan menjadi awal dari era baru Yamaha, di mana mereka akan menurunkan motor bermesin V4 untuk pertama kalinya di era modern.

