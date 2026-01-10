Acosta Memuji Talenta Moreira Jelang Debutnya di MotoGP

Pedro Acosta yakin Diogo Moreira memiliki bakat alami untuk sukses di MotoGP "cepat atau lambat" - bahkan sebelum pembalap Brasil itu meraih gelar Moto2 dan melakukan debutnya bersama LCR Honda pada tes Valencia November lalu.

Acosta, juara dunia dua kali di kelas bawah yang kini membalap untuk Red Bull KTM, mengatakan potensi Moreira sudah lama terlihat dari keterampilan latihannya di luar jalan raya.

“Pria itu sangat berbakat, Anda hanya perlu melihat video-videonya saat balapan flat track, supermoto, motocross, atau apa pun. Dia cepat di semua disiplin,” kata Acosta.

“Bahkan jika dia datang ke MotoGP tanpa memenangkan kejuaraan, dia akan tetap bagus karena dia tidak akan lupa cara mengendarai motor.

“Saya rasa dia tidak akan langsung kompetitif sejak hari pertama, dari apa yang saya baca tentang tim yang akan dia bela [kemudian dikonfirmasi sebagai LCR Honda], tetapi cepat atau lambat, dia bisa menjadi kompetitif.”

Acosta juga telah menyaksikan langsung kemampuan Moreira di lintasan tanah.

Keduanya pernah berlomba di ajang Valentino Rossi 100km of Champions, di mana Moreira menjadi bagian dari tim non-Italia pertama yang menang pada Januari 2025 bersama Thomas Chareyre.

Pembalap Brasil berusia 21 tahun itu kemudian nyaris meraih kemenangan di edisi Desember, finis kedua bersama Federico Fuligni, hanya terpaut 2,4 detik dari duo MotoGP Francesco Bagnaia dan Augusto Fernandez

Meskipun Honda naik peringkat konsesi dari D ke C, Moreira tetap bisa mengikuti tes Shakedown Sepang karena berstatus rookie pada 29-31 Januari, sebelum tes MotoGP penuh pada 4-6 Februari.

Saingan Moreira dalam pertarungan Rookie of the Year terkenal karena kontrol motor yang luar biasa: Juara bertahan WorldSBK, Toprak Razgatlioglu, yang bergabung dengan MotoGP bersama Pramac Yamaha musim ini.