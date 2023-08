MotoGP Inggris: Hasil Sesi Warm-Up di Sirkuit Silverstone

Marco Bezzecchi dan Alex Marquez, masing-masing kedua dan pertama dalam balapan sprint basah hari Sabtu, memimpin pemanasan pagi yang lembab untuk MotoGP Inggris di Silverstone.

Sebagian besar menggunakan ban basah tetapi beberapa pebalap mencoba slick, termasuk Fabio Quartararo dan Maverick Vinales (yang tidak menetapkan waktu lap).

Trek perlahan mengering tetapi cuaca tetap tidak menentu dengan campuran sinar matahari dan beberapa awan gelap.

motogp inggris - silverstone - hasil sesi warm-up Pos pembalap Nat tim (motor) laptime/gap Lap top speed 1 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) 2'10.207s 3/5 321k 2 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +0.557s 5/5 308k 3 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +0.628s 5/5 316k 4 Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22) +0.631s 3/3 307k 5 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.720s 4/5 308k 6 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.733s 5/5 305k 7 Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) +0.787s 5/5 303k 8 Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +0.946s 5/5 301k 9 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP23) +0.963s 5/5 299k 10 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +1.098s 5/5 314k 11 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +1.221s 5/5 306k 12 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) +1.292s 5/5 310k 13 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.832s 4/5 310k 14 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +2.292s 5/5 304k 15 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +2.826s 3/5 299k 16 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +3.123s 4/5 303k 17 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP23) +3.156s 5/5 309k 18 Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) +3.337s 3/5 298k 19 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +3.674s 4/4 293k 20 Iker Lecuona SPA LCR Honda (RC213V) +4.368s 5/5 302k 21 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +5.753s 2/4 308k 22 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) No Time 0/0 0k

Format latihan yang direvisi mulai akhir pekan ini berarti hanya sesi kedua hari Jumat yang akan digunakan untuk menentukan sepuluh pebalap teratas yang mendapat akses langsung ke Kualifikasi 2. Latihan pembukaan kini menjadi sesi 'bebas', seperti FP3.

Setelah diuji oleh tim-tim di delapan putaran pembuka, hukuman karena melanggar Sistem Pemantauan Tekanan Ban real-time baru MotoGP akan diterapkan dari Silverstone.

Untuk saat ini, hukuman pasca-balapan hanya akan diberikan jika tekanan ban turun di bawah minimum yang ditentukan oleh Michelin untuk setidaknya 50% jarak balapan hari Minggu dan 30% balapan Sprint, dan berlaku sebagai berikut:

· Pelanggaran pertama: Peringatan

· Pelanggaran ke-2: penalti waktu 3 detik

· Pelanggaran ke-3: penalti waktu 6 detik

· Pelanggaran ke-4: penalti waktu 12 detik

Pol Espargaro (GASGAS Tech3), ditambah Marc Marquez dan Joan Mir (Repsol Honda) telah pulih dari cedera dan kembali beraksi akhir pekan ini - Espargaro untuk pertama kalinya sejak pembuka musim Portimao.

Namun, pembalap Yamaha 2024 yang baru diumumkan Alex Rins tetap absen karena patah kaki Mugello dan digantikan di LCR Honda oleh pembalap WorldSBK Iker Lecuona.

Ada delapan pemenang berbeda dalam delapan balapan terakhir di Silverstone: Jorge Lorenzo (2013, Yamaha), Marc Marquez (2014, Honda), Valentino Rossi (2015, Yamaha), Maverick Vinales (2016, Yamaha), Andrea Dovizioso (2017 , Ducati), Alex Rins (2019, Suzuki), Fabio Quartararo (2021, Yamaha) and Francesco Bagnaia (2022, Ducati).