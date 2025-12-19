Legenda NASCAR Greg Biffle Meninggal dalam Kecelakaan Pesawat

Mantan pembalap NASCAR Greg Biffle dan keluarganya termasuk di antara tujuh orang yang tewas dalam kecelakaan pesawat di bandara regional North Carolina.

Biffle dipastikan termasuk di antara mereka yang menaiki pesawat tersebut, bersama istri, putri, putra, dan tiga orang lainnya.

Pesawat Cessna C550 jatuh saat mendarat di Bandara Regional Statesville sekitar pukul 10.20 waktu setempat (15:20 GMT).

“NASCAR sangat berduka atas kehilangan tragis Greg Biffle, istrinya Cristina, putrinya Emma, ​​putranya Ryder, Craig Wadsworth, serta Dennis dan Jack Dutton dalam kecelakaan pesawat yang fatal,” kata NASCAR dalam sebuah pernyataan.

“Greg lebih dari sekadar pembalap juara, ia adalah anggota komunitas NASCAR yang dicintai, pesaing yang tangguh, dan teman bagi banyak orang.

"Semangatnya untuk balap, integritasnya, dan komitmennya kepada penggemar dan sesama pesaing memberikan dampak yang abadi pada olahraga ini.”

"Di lintasan balap, bakat dan ketekunan Greg membawanya meraih gelar juara di NASCAR Xfinity Series dan NASCAR Craftsman Truck Series, serta berbagai kemenangan dan penghargaan di NASCAR Cup Series.

"Di luar karier balapnya, ia mengabdikan dirinya untuk kemajuan komunitas kita.

“Yang paling penting, Greg menghabiskan waktu berjam-jam membantu warga Carolina Utara selama bencana yang terjadi setelah Badai Helene.

"Kerja kerasnya yang tak kenal lelah menyelamatkan nyawa. Doa dan belasungkawa terdalam kami sampaikan kepada seluruh keluarga, teman, dan semua orang yang tersentuh oleh kehidupan Greg.”

Menurut data pelacakan penerbangan, pesawat tersebut telah lepas landas dari bandara dan menuju Florida sebelum kembali beberapa menit kemudian.

Pesawat tersebut terbakar hebat ketika menabrak tanah saat mencoba mendarat di ujung timur landasan pacu. Penyebab kecelakaan sedang diselidiki.

Sebuah pernyataan bersama dikeluarkan oleh keluarga Biffle, Grossu, Dutton, dan Lunders.

"Kami sangat terpukul atas kehilangan orang-orang terkasih kami. Tragedi ini telah membuat semua keluarga kami patah hati tak terkatakan. Greg dan Cristina adalah orang tua yang berbakti dan filantropis aktif yang hidupnya berpusat pada putra mereka yang masih kecil, Ryder, dan putri Greg, Emma (ibu - Nicole Lunders). Emma adalah manusia yang luar biasa dengan jiwa yang baik yang dicintai oleh banyak orang. Ryder adalah anak yang aktif, ingin tahu, dan sangat gembira," demikian bunyi pernyataan tersebut.

"Dennis Dutton dan putranya, Jack, juga sangat dicintai, dan kehilangan mereka dirasakan oleh semua orang yang mengenal mereka.

"Craig Wadsworth dicintai oleh banyak orang di komunitas NASCAR dan akan dirindukan oleh mereka yang mengenalnya. Masing-masing dari mereka sangat berarti bagi kami, dan kepergian mereka meninggalkan kekosongan yang tak terukur dalam hidup kami.

"Kami memohon privasi, belas kasih, dan pengertian saat kami berduka dan mulai memproses kehilangan yang tak terbayangkan ini.

"Kami bersyukur atas kebaikan dan dukungan yang telah diberikan kepada keluarga kami selama masa yang sangat sulit ini. Saat ini, fokus kami adalah menghormati kehidupan mereka dan saling mendukung satu sama lain."

Biffle memulai kariernya di NASCAR pada tahun 1995 dan kemudian mengikuti 515 balapan Seri Piala selama 16 tahun, menghabiskan tahun-tahun terbaiknya di Roush Racing, mengendarai mobil #16 di awal dekade 2000-an.

Ia memenangkan 19 balapan dan meraih hasil terbaik sebagai runner-up di belakang Tony Stewart dalam klasemen kejuaraan tahun 2005.

