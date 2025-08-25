Mantan Pembalap F1 Rubens Barichello Menangi Kejuaraan NASCAR Brasil

Rubens Barrichello telah memenangkan kejuaraan balap di usia 53 tahun.

Mantan pembalap F1 ini telah memenangkan gelar NASCAR Brazil Series, setelah menang di kota kelahirannya, Sao Paulo.

Ini adalah tahun debut Barrichello di kategori tersebut, 15 tahun setelah ia pensiun dari F1.

Rubinho bersinar musim ini dengan dua kemenangan balapan di Interlagos, tempat diselenggarakannya Grand Prix F1 Sao Paulo.

Kemenangan Barrichello di Villo Citta pada hari Sabtu memberinya keunggulan yang tak tergoyahkan dari rivalnya, Thiago Camilo.

"Semua orang tahu betapa saya mencintai kompetisi ini dan betapa sengitnya saya," katanya.

"Saya merasa kasihan pada Thiago, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya sudah berputar dari luar, melihat mesinnya rusak, dan akhirnya berputar dari dalam.

"Kami berteman di luar lintasan, tetapi ketika kami menutup kaca helm, kami memperjuangkan cita-cita kami.

"Pada akhirnya, mobilnya terkendali dengan baik, dan meskipun Cacá tampil kuat, saya tetap menang. Hati saya berdebar kencang dan saya sangat senang."

Barrichello lebih dikenal karena kariernya di Formula 1 di mana ia memenangkan 11 Grand Prix.

Ia membalap dari tahun 1998 hingga 2011, dan menghabiskan enam tahun sebagai rekan satu tim Michael Schumacher di Ferrari.

Barrichello dua kali menjadi runner-up kejuaraan pembalap di masa kejayaan Schumacher, tahun 2002 dan 2004

Barrichello juga merupakan rekan setim Jenson Button, ketika pembalap Inggris itu memenangkan gelar F1 pada tahun 2009 saat membalap untuk Brawn.

Kemenangan F1 terakhir Barrichello diraih sebagai pembalap Brawn di Monza pada tahun 2009.

Karier F1-nya berakhir tiba-tiba di penghujung tahun 2011 ketika ia digantikan oleh keponakan Ayrton Senna, Bruno, di Williams.

Setelahnya, ia membalap di IndyCar dan 24 Hours of Le Mans.

Memenangkan Stock Car Pro Series 2022, Barichello telah menambahkan gelar NASCAR Brazil Series ke CV-nya.

Masih menjadi nama besar di F1, ia dengan jenaka menyindir tahun lalu bahwa ia siap untuk kembali ke kejuaraan tersebut.

Berbicara tentang Fernando Alonso, Barrichello bercanda: "Jika dia datang kepada saya sekarang dan berkata, 'Saya ingin kamu menjadi rekan setim saya di Aston', saya akan tetap siap!"