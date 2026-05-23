Penyebab Meninggalnya Kyle Busch Diungkapkan oleh Pihak Keluarga

Kyle Busch meninggal dunia setelah pneumonia beratnya berkembang menjadi sepsis dan menyebabkan komplikasi yang sangat parah, seperti diungkapkan oleh pihak keluarga dalam pernyataan resminya.

Busch, juara NASCAR Cup Series dua kali, meninggal secara mendadak pada hari Kamis setelah dilarikan ke rumah sakit karena sakit parah, tetapi kondisinya awalnya tidak diungkapkan.

Keluarga Busch merilis pernyataan pada hari Sabtu yang mengkonfirmasi penyebab kematian pria berusia 41 tahun itu.

"Evaluasi medis yang diberikan kepada Keluarga Busch menyimpulkan bahwa pneumonia berat telah berkembang menjadi sepsis, yang mengakibatkan komplikasi terkait yang cepat dan parah," tulis pihak keluarga Busch dalam pernyataanya.

"Keluarga meminta pengertian dan privasi yang berkelanjutan selama masa sulit ini."

Busch dilarikan ke rumah sakit di Charlotte pada hari Rabu setelah kehilangan kesadaran setelah melakukan uji coba di simulator balap Chevrolet.

Selama panggilan darurat, seorang penelepon yang tidak dikenal melaporkan: “Saya memiliki seseorang yang mengalami sesak napas, demam tinggi, mengira akan pingsan, dan mengeluarkan sedikit darah, batuk berdarah.”

Saat kematiannya, Busch tengah menjalani musim penuh ke-22 di NASCAR Cup Series bersama Richard Childress Racing.

Busch mengumpulkan 63 kemenangan di seri tersebut, menempatkannya di peringkat pertama dalam total kemenangan sepanjang masa.

“Atas nama keluarga Busch, semua orang di Richard Childress Racing dan seluruh NASCAR, kami sangat sedih mengumumkan meninggalnya Kyle Busch secara tiba-tiba dan tragis,” kata keluarga Busch, Richard Childress Racing, dan NASCAR dalam pernyataan bersama pada hari Kamis.

“Seluruh keluarga NASCAR kami berduka atas kehilangan Kyle Busch. Seorang calon anggota Hall of Fame, Kyle adalah talenta langka, yang hanya muncul sekali dalam satu generasi. Dia garang, dia bersemangat, dia sangat terampil dan dia sangat peduli pada olahraga dan para penggemarnya.

“Sepanjang kariernya yang berlangsung lebih dari dua dekade, Kyle mencetak rekor dalam kemenangan seri nasional, memenangkan kejuaraan di level tertinggi NASCAR, dan membina generasi pembalap berikutnya sebagai pemilik tim di Truck Series.

"Kecerdasan dan semangat kompetitifnya memicu hubungan emosional yang mendalam dengan penggemar balap dari segala usia, menciptakan ‘Rowdy Nation’ yang bangga dan setia.

"Doa kami menyertai Samantha, Brexton, dan Lennix, orang tua Kyle dan Samantha, Kurt dan seluruh keluarga Kyle, Richard dan Judy Childress, semua orang di Richard Childress Racing, rekan satu timnya, teman-teman, dan para penggemarnya. NASCAR kehilangan seorang tokoh besar dalam olahraga ini hari ini, terlalu cepat.

“Selama masa yang sangat sulit ini, kami meminta semua orang untuk menghormati privasi keluarga dan terus mendoakan mereka. Informasi lebih lanjut akan dibagikan sesuai kebutuhan.”

