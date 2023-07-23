NASCAR: Hasil Kualifikasi HighPoint 400 di Pocono Raceway

Avatar Derry Munikartono
23 Jul 2023
NASCAR: Hasil Kualifikasi HighPoint 400 di Pocono Raceway

Hasil lengkap dari kualifikasi putaran NASCAR HighPoint 400 di Pocono Raceway dengan William Byron mendapatkan pole untuk balapan.

William Byron mendapatkan pole ketiganya musim ini hari ini selama kualifikasi di Pocono Raceway. Ini adalah pole kedua di Tricky Triangle untuk pembalap Hendrick Motorsports, dan yang ke-11 dalam karirnya.

Byron belum pernah menang di Pocono tetapi berharap bisa menembusnya besok, di tahun yang merupakan tahun karir bagi pemimpin kejuaraan. Martin Truex Jr akan bergabung dengannya di barisan depan besok, saat pembalap Joe Gibbs Racing membawa momentum positifnya ke kualifikasi.

Baris 2 menampilkan Kyle Larson dan Kevin Harvick, yang akan melakukan start terakhirnya di Pocono. Harvick memenangkan balapan Musim Semi di sini pada tahun 2020, kemudian menjadi runner-up pada balapan kedua musim itu. Christopher Bell dan Joey Logano akan mulai dari Baris 3 besok, dengan Tyler Reddick dan Denny Hamlin berbagi Baris 4. Austin Cindric dan Bubba Wallace melengkapi sepuluh besar di kualifikasi, dengan Wallace melintir selama usahanya di babak final.

Ty Gibbs adalah satu-satunya pembalap Toyota yang tidak lolos ke babak final kualifikasi, tetapi dia nyaris melewatkannya dan akan start dari urutan ke-11 besok. Brad Keselowski mulai ke-13, tepat di depan Ryan Blaney dari Tim Penske. Chase Elliott dan Todd Gilliland keduanya melintir selama babak kualifikasi dan akan mulai dari baris terakhir besok. Elliott, yang sangat membutuhkan kemenangan untuk masuk ke Playoff, adalah pemenang balapan bertahan. Dia dianugerahi kemenangan setelah Denny Hamlin dan Kyle Busch didiskualifikasi pasca balapan tahun lalu.

Beberapa pembalap terkenal lainnya akan mulai di bagian belakang lapangan besok. Itu termasuk Alex Bowman (20), Ross Chastain (21), Erik Jones (24), Busch (25), Aric Almirola (27), dan Chase Briscoe (29) semuanya akan memiliki beberapa posisi lintasan untuk diperbaiki besok sore.

Kabar baik bagi para pembalap tersebut adalah dari 18 balapan terakhir di Pocono, hanya satu yang dimenangkan dari pole position. Dua dari empat balapan terakhir telah dimenangkan dari posisi awal ke-19 dan pemenang lainnya telah memulai pada posisi ke-28, ke-22, dan ke-27 selama dekade terakhir. Usai balapan besok, hanya tersisa lima balapan di regular season.

2023 HighPoint.com 400 at Pocono - Qualifying Results
Pos Driver Team Manufacturer
1William ByronHendrick MotorsportsChevrolet
2Martin Truex JrJoe Gibbs RacingToyota
3Kyle LarsonHendrick MotorsportsChevrolet
4Kevin HarvickStewart Haas RacingFord
5Christopher BellJoe Gibbs RacingToyota
6Joey LoganoTeam PenskeFord
7Tyler Reddick23XI RacingToyota
8Denny HamlinJoe Gibbs RacingToyota
9Austin CindricTeam PenskeFord
10Bubba Wallace23XI RacingToyota
11Ty GibbsJoe Gibbs RacingToyota
12Corey LaJoieSpire MotorsportsChevrolet
13Brad KeselowskiRFK RacingFord
14Ryan BlaneyTeam PenskeFord
15Michael McDowellFront Row MotorsportsFord
16AJ AllmendingerKaulig RacingChevrolet
17Daniel SuarezTrackHouse RacingChevrolet
18Chris BuescherRFK RacingFord
19Justin HaleyKaulig RacingChevrolet
20Alex BowmanHendrick MotorsportsChevrolet
21Ross ChastainTrackHouse RacingChevrolet
22Ricky Stenhouse JrJTG Daugherty RacingChevrolet
23Austin DillonRichard Childress RacingChevrolet
24Erik JonesLegacy Motor ClubChevrolet
25Kyle BuschRichard Childress RacingChevrolet
26Harrison BurtonWood Brothers RacingFord
27Aric AlmirolaStewart Haas RacingFord
28JJ YeleyRick Ware RacingFord
29Chase BriscoeStewart Haas RacingFord
30BJ McLeodLive Fast MotorsportsChevrolet
31Cole CusterRick Ware RacingFord
32Noah GragsonLegacy Motor ClubChevrolet
33Ty DillonSpire MotorsportsChevrolet
34Ryan PreeceStewart Haas RacingFord
35Chase ElliottHendrick MotorsportsChevrolet
36Todd GillilandFront Row MotorsportsFord

Pemenang Pocono sebelumnya

2022: Chase Elliott

2021: Kyle Busch

2021: Alex Bowman

2020: Denny Hamlin

2020: Kevin Harvick

2019: Denny Hamlin

2019: Kyle Busch

2018: Kyle Busch

2018: Martin Truex Jr

2017: Kyle Busch

2017: Ryan Blaney

2016: Chris Buescher

2016: Kurt Busch

2015: Matt Kenseth

2015: Martin Truex Jr

2014: Dale Earnhardt Jr

2014: Dale Earnhardt Jr

2013: Kasey Kahne

2013: Jimmie Johnson

2012: Jeff Gordon

2012: Joey Logano

2011: Brad Keselowski

2011: Jeff Gordon

2010: Greg Biffle

2010: Denny Hamlin

2009: Denny Hamlin

2009: Tony Stuart