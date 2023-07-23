NASCAR: Hasil Kualifikasi HighPoint 400 di Pocono Raceway
Hasil lengkap dari kualifikasi putaran NASCAR HighPoint 400 di Pocono Raceway dengan William Byron mendapatkan pole untuk balapan.
William Byron mendapatkan pole ketiganya musim ini hari ini selama kualifikasi di Pocono Raceway. Ini adalah pole kedua di Tricky Triangle untuk pembalap Hendrick Motorsports, dan yang ke-11 dalam karirnya.
Byron belum pernah menang di Pocono tetapi berharap bisa menembusnya besok, di tahun yang merupakan tahun karir bagi pemimpin kejuaraan. Martin Truex Jr akan bergabung dengannya di barisan depan besok, saat pembalap Joe Gibbs Racing membawa momentum positifnya ke kualifikasi.
Baris 2 menampilkan Kyle Larson dan Kevin Harvick, yang akan melakukan start terakhirnya di Pocono. Harvick memenangkan balapan Musim Semi di sini pada tahun 2020, kemudian menjadi runner-up pada balapan kedua musim itu. Christopher Bell dan Joey Logano akan mulai dari Baris 3 besok, dengan Tyler Reddick dan Denny Hamlin berbagi Baris 4. Austin Cindric dan Bubba Wallace melengkapi sepuluh besar di kualifikasi, dengan Wallace melintir selama usahanya di babak final.
Ty Gibbs adalah satu-satunya pembalap Toyota yang tidak lolos ke babak final kualifikasi, tetapi dia nyaris melewatkannya dan akan start dari urutan ke-11 besok. Brad Keselowski mulai ke-13, tepat di depan Ryan Blaney dari Tim Penske. Chase Elliott dan Todd Gilliland keduanya melintir selama babak kualifikasi dan akan mulai dari baris terakhir besok. Elliott, yang sangat membutuhkan kemenangan untuk masuk ke Playoff, adalah pemenang balapan bertahan. Dia dianugerahi kemenangan setelah Denny Hamlin dan Kyle Busch didiskualifikasi pasca balapan tahun lalu.
Beberapa pembalap terkenal lainnya akan mulai di bagian belakang lapangan besok. Itu termasuk Alex Bowman (20), Ross Chastain (21), Erik Jones (24), Busch (25), Aric Almirola (27), dan Chase Briscoe (29) semuanya akan memiliki beberapa posisi lintasan untuk diperbaiki besok sore.
Kabar baik bagi para pembalap tersebut adalah dari 18 balapan terakhir di Pocono, hanya satu yang dimenangkan dari pole position. Dua dari empat balapan terakhir telah dimenangkan dari posisi awal ke-19 dan pemenang lainnya telah memulai pada posisi ke-28, ke-22, dan ke-27 selama dekade terakhir. Usai balapan besok, hanya tersisa lima balapan di regular season.
|2023 HighPoint.com 400 at Pocono - Qualifying Results
|Pos
|Driver
|Team
|Manufacturer
|1
|William Byron
|Hendrick Motorsports
|Chevrolet
|2
|Martin Truex Jr
|Joe Gibbs Racing
|Toyota
|3
|Kyle Larson
|Hendrick Motorsports
|Chevrolet
|4
|Kevin Harvick
|Stewart Haas Racing
|Ford
|5
|Christopher Bell
|Joe Gibbs Racing
|Toyota
|6
|Joey Logano
|Team Penske
|Ford
|7
|Tyler Reddick
|23XI Racing
|Toyota
|8
|Denny Hamlin
|Joe Gibbs Racing
|Toyota
|9
|Austin Cindric
|Team Penske
|Ford
|10
|Bubba Wallace
|23XI Racing
|Toyota
|11
|Ty Gibbs
|Joe Gibbs Racing
|Toyota
|12
|Corey LaJoie
|Spire Motorsports
|Chevrolet
|13
|Brad Keselowski
|RFK Racing
|Ford
|14
|Ryan Blaney
|Team Penske
|Ford
|15
|Michael McDowell
|Front Row Motorsports
|Ford
|16
|AJ Allmendinger
|Kaulig Racing
|Chevrolet
|17
|Daniel Suarez
|TrackHouse Racing
|Chevrolet
|18
|Chris Buescher
|RFK Racing
|Ford
|19
|Justin Haley
|Kaulig Racing
|Chevrolet
|20
|Alex Bowman
|Hendrick Motorsports
|Chevrolet
|21
|Ross Chastain
|TrackHouse Racing
|Chevrolet
|22
|Ricky Stenhouse Jr
|JTG Daugherty Racing
|Chevrolet
|23
|Austin Dillon
|Richard Childress Racing
|Chevrolet
|24
|Erik Jones
|Legacy Motor Club
|Chevrolet
|25
|Kyle Busch
|Richard Childress Racing
|Chevrolet
|26
|Harrison Burton
|Wood Brothers Racing
|Ford
|27
|Aric Almirola
|Stewart Haas Racing
|Ford
|28
|JJ Yeley
|Rick Ware Racing
|Ford
|29
|Chase Briscoe
|Stewart Haas Racing
|Ford
|30
|BJ McLeod
|Live Fast Motorsports
|Chevrolet
|31
|Cole Custer
|Rick Ware Racing
|Ford
|32
|Noah Gragson
|Legacy Motor Club
|Chevrolet
|33
|Ty Dillon
|Spire Motorsports
|Chevrolet
|34
|Ryan Preece
|Stewart Haas Racing
|Ford
|35
|Chase Elliott
|Hendrick Motorsports
|Chevrolet
|36
|Todd Gilliland
|Front Row Motorsports
|Ford
Pemenang Pocono sebelumnya
2022: Chase Elliott
2021: Kyle Busch
2021: Alex Bowman
2020: Denny Hamlin
2020: Kevin Harvick
2019: Denny Hamlin
2019: Kyle Busch
2018: Kyle Busch
2018: Martin Truex Jr
2017: Kyle Busch
2017: Ryan Blaney
2016: Chris Buescher
2016: Kurt Busch
2015: Matt Kenseth
2015: Martin Truex Jr
2014: Dale Earnhardt Jr
2014: Dale Earnhardt Jr
2013: Kasey Kahne
2013: Jimmie Johnson
2012: Jeff Gordon
2012: Joey Logano
2011: Brad Keselowski
2011: Jeff Gordon
2010: Greg Biffle
2010: Denny Hamlin
2009: Denny Hamlin
2009: Tony Stuart