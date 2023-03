Reli Finlandia 2023 akan 'Membawa Olahraga ke Masyarakat'

'Stage klasik dipadukan dengan tahapan yang lebih modern' di wilayah yang sebelumnya belum pernah dikunjungi menjadi inti dari perubahan untuk Reli Finlandia ke-72, yang berlangsung dari 3-6 Agustus.

Acara ini akan mematahkan tradisi baru-baru ini dan dimulai dengan upacara yang dimulai pada hari Rabu di tepi pelabuhan kota tuan rumah Jyvaskyla diikuti oleh tahap shakedown pra-acara tradisional pada Kamis pagi dan tahap khusus kota Harju pada malam yang sama.

Sementara service park dan kantor pusat reli tetap berada di Paviljonki, pekerjaan konstruksi berarti memindahkan podium finis ke Jämsä. Secara keseluruhan, Reli Finlandia akan terdiri dari 22 tahapan khusus dengan total 320,56 kilometer kompetitif.

Sebagian besar perubahan menyangkut kompetisi sehari penuh pertama, dengan sembilan etape yang terdiri dari leg Jumat (104,76 km) yang akan dimainkan di timur laut Jyvaskylä. Salah satunya termasuk Stage 'Myhinpää' yang kembali untuk pertama kalinya sejak 2015 dan 'Halttula' yang baru untuk tahun 2023.

'Västilä' telah ditandai hingga hari Sabtu dan sejauh 20,65 km adalah yang terlama sepanjang akhir pekan. Ini adalah salah satu dari delapan kali lari yang akan dilakukan kru Reli Dunia hari itu, diikuti oleh empat tes pada hari Minggu yang menampilkan Power Stage yang membayar poin di akhir reli.

Berbicara tentang perombakan rute Reli Finlandia, Clerk of the Course Kai Tarkiainen, mengatakan: “Dengan rute yang diperluas kami dapat membuatnya lebih mudah untuk menarik lebih banyak penonton dan sukarelawan ke reli, sambil mempertahankan karakter tradisional jalan yang dilalui pengemudi. Cinta.

“Selain beberapa etape baru, ada nama-nama familiar di itinerary, tetapi ini pun sering direvisi secara ekstensif, sehingga akan menjadi hal baru bagi banyak pengemudi.

“Ini adalah peristiwa penting karena ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun kami menjangkau wilayah baru dan mencakup penyebaran geografis yang begitu luas, menggarisbawahi popularitas reli yang bertahan lama di negara kami,” tambahnya.