Lecuona Absen dari Putaran Pembuka di Phillip Island

Meski berupaya untuk mengikuti kedua sesi latihan WorldSBK pada hari Jumat, Iker Lecuona sejak itu dinyatakan tidak fit.

Pembalap pabrikan Honda itu mengalami kecelakaan highside yang mengerikan dengan CBR1000RR-R miliknya pada tes Phillip Island awal pekan ini.

Akibat kejadian tersebut, Lecuona mengalami dislokasi bahu sebelum mengikuti sesi terbatas hari ini.

Latihan Jumat berjalan lambat dengan hujan turun tepat sebelum kedua sesi dimulai, tapi itu tidak menghentikan permukaan trek baru untuk menghasilkan rekor putaran resmi.

Andrea Locatelli menjadi pebalap pertama yang turun di bawah rekor lap yang ada, sebelum Alex Lowes dan Nicolo Bulega melakukan hal serupa di FP2.

Tapi untuk Lecuona, yang menderita sepanjang tes, akan memulai musim 2024 tanpa poin dari Australia dengan melewatkan ketiga balapan di Phillip Island.

Kecewa akhir pekannya berakhir lebih awal, Lecuona mengatakan: "

Disappointed to cut his weekend short, Lecuona said: “Saya mencoba membalap pagi ini, namun kondisi lintasan yang basah membuat saya hanya mampu menyelesaikan empat lap, dan sudah merasakan nyeri di bahu kiri saya.

“Saya bertekad untuk mencoba lagi pada sore hari, karena saya belum siap untuk menyerah dalam balapan.

“Namun saya masih merasakan sakit yang luar biasa pada sesi kedua, yang memaksa saya untuk melakukan putaran dengan kecepatan yang sangat lambat.

“Akibatnya, jarak antara saya dan pembalap teratas menjadi terlalu besar, juga karena saya berkendara dengan hati-hati, terus-menerus menyadari bahwa kecelakaan kecil sekalipun dapat memperburuk masalah pada bahu saya.

“Ini berarti saya kesulitan mempertahankan fokus, karena saya sangat menyadari keterbatasan fisik dan penurunan performa.

“Ketika saya mencoba mendorong lebih keras dengan memasang ban baru, meski hanya sedikit dengan mengerem atau mengubah arah, saya mendapati diri saya tidak mampu melakukannya karena rasa sakit yang hebat di bahu saya.

“Setelah melebar di Tikungan 4, saya menyadari tidak aman untuk terus berkendara selama sisa akhir pekan.

"Saya minta maaf untuk tim saya dan semua orang yang terlibat, tapi jelas lebih bijaksana bagi saya untuk berhenti dan kembali fit untuk putaran berikutnya di Barcelona.”