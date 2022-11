Hamilton Lolos dari Hukuman setelah Investigasi Stewards

Lewis Hamilton terlihat menyalip Lando Norris (McLaren) dan Kevin Magnussen (Haas) di Tikungan 5 saat bendera merah dikibarkan setelah debries dari pelindung roda dari AlphaTauri milik Pierre Gasly masuk ke trek.

Juara dunia tujuh kali dan perwakilan tim Mercedes itu dipanggil ke kantor Steward Abu Dhabi usai sesi tersebut.

Setelah mendengar penjelasan Hamilton dan meninjau pemosisian, data sistem pengaturan, telemetri, radio tim, dan rekaman video on-board, Stewards memutuskan bahwa tidak ada penalti yang harus diterapkan jika "tidak ada perselisihan" bahwa Hamilton menyalip Magnussen dalam kondisi bendera merah.

Steward mencatat bahwa mereka juga mempertimbangkan preseden yang terjadi selama insiden serupa di Grand Prix Belanda 2021, di mana Max Verstappen tidak menerima penalti karena menyalip Aston Martin dari Lance Stroll di bawah bendera merah di FP2.

