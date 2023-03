Upgrade yang Dibawa Setiap Tim ke F1 GP Bahrain

Mercedes

Lekukan tajam di sayap depan

Itu membantu memfokuskan vortisitas yang ditumpahkan dari vortisitas ujung sayap, meningkatkan kinerja pada rentang ketinggian pengendaraan depan yang lebih luas.

Tip terangkat di sayap belakang

Perubahan ujung sayap telah menghilangkan drag secara efisien - ini penting untuk Bahrain dan sejumlah sirkuit di awal musim

Perubahan profil bagian bawah nose

Peningkatan beban sayap depan dan peningkatan pengondisian aliran di bawah sasis dan hilir - terutama ke lantai bawah dan sekat.

Perubahan lantai kecil

Peningkatan beban lantai depan, dan pusaran sayap tepi lantai belakang yang lebih bersih - yang pada gilirannya meningkatkan beban diffuser.

Sidepot Inlet yang lebih sempit

Peningkatan aliran internal ke radiator menghasilkan pendinginan engine yang lebih efisien; juga meningkatkan aliran ke tepi lantai belakang, memberikan lebih banyak downforce belakang.

Perubahan ketinggian suspensi depan

Menurunkan track rod telah meningkatkan keefektifan lower wishbone untuk membelokkan (downwash) aliran dari sayap depan untuk kepentingan lantai bawah.

Red Bull

Floor edge

Ini bukan perubahan yang difokuskan, juga tidak bermanfaat bagi performa mobil sehingga geometri yang dihasilkan ditujukan untuk meminimalkan kerugian yang ditimbulkan.

Sayap depan

Mengingat kesempatan untuk mengembangkan sayap, lebih banyak beban diturunkan secara keseluruhan tanpa meningkatkan konsekuensi downstream.

Penutup mesin

Mengacu pada data pendinginan mesin yang diperoleh dari musim 2022, layout penutup mesin telah dirombak secara halus dan duct di bagian keluar atas telah dirombak untuk mengurangi konsekuensi downstream.

Ferrari

Suspensi depan

Ferrari merubah konfigurasi track rod tinggi menjadi rendah untuk kepentingan aerodinamika.

Sayap depan

Elemen utama dari sayap depan tidak lagi terkait ke nose, kini dibuat mengambang.

Penutup Mesin

Ferrari tidak menjelaskan secara rinci upgrade penutup mesin yang mereka bawa

Alpine

Sayap depan

Peningkatan beban sembari mengalirkan udara yang lebih bersih ke belakang mobil, yang pada akhirnya meningkatkan performa aero secara menyeluruh dan lap-time.

Nose

Meningkatkan struktur aliran ke bagian belakang mobil dan, seperti di atas, peningkatan performa yang lebih menyeluruh.

Suspensi depan

Meningkatkan struktur aliran ke belakang mobil untuk melengkapi area pendukung yang disebut sebelumnya untuk meningkatkan performa secara umum.

Sistem pengereman depan

Pengembangan aero untuk meningkatkan beban aero, dan juga peningkatan dari konfigurasi sistem pendinginan rem depan.

Floor Body

Area kunci dari pengembangan musim 2022. Kini Alpine memiliki desain lantai yang benar-benar baru, begitu juga fencesnya, profil lantai dasar, tepi lantai, sampai diffuser untuk meningkatkan beban aero.

Penutup mesin

Desain bodywork yang benar-benar baru dan posisi exit peninginan untuk meningkatkan beban aero dan memperbaiki pengondisian aliran yang lebih baik ke bagian belakang mobil.

Suspensi belakang

Untuk musim 2023, Alpine mengubah desain suspensi belakang menjadi pushrod, sebelumnya pullrod, untuk memangkas bobot dan mengoptimalkan pengembangan aero belakang mobil.

Sistem pengereman belakang

Peningkatan optimalisasi suspensi dan beban aero saluran rem serta peningkatan pendinginan rem.

Beam wing

Optimalisasi aero dari beban [aero] dan drag dari dalam mobil.

Sayap belakang

Optimalisasi aero dari beban [aero] dan drag mobil.

McLaren

Sayap Depan

Sayap depan baru yang dibawa McLaren meningkatkan kondisi aliran hulu untuk peningkatan downforce mobil secara keseluruhan. Mereka memakai dua elemen sirip yang bisa disesuaikan dengan rentang keseimbangan aero yang lebih besar.

Floor Body

Lantai baru didesain untuk menyesuaikan regulasi baru, sekaligus menambah downforce ke mobil di segala kecepatan dan meminimalkan efek porpoising.

Sistem pengereman depan

Kisi-kisi pada rem depan didesain untuk menghasilkan pendinginan cukup untuk piringan dan kaliper rem untuk trek yang menuntut pengereman, sembari meminimalkan efek aero pada mobil.

Inlet sidepot

McLaren tidak menjelaskan secara rinci update pada inlet sidepod mereka untuk F1 GP Bahrain.

Penutup mesin

Bodywork baru didesain untuk meningkatkan aliran ke belakang mobil dan meningkatkan downforce. Desain mobil 2023 memungkinkan McLaren untuk menempatkan sidepod dengan cara seperti itu untuk undercut yang lebih besar.

Kisi-kisi pendingin

Desain, lokasi, dan ukuran dari kisi-kisi pendingin dapat mempengaruhi performa aero dari bagian belakang mobil. Desain tersebut meningkatkan efesiensi mobil saat menyesuaikan level pendinginan untuk kondisi yang lebih panas.

Beam Wing

Desain beam wing meningkatkan efisiensi dan downforce belakang mobil, dan memiliki memiliki beban span yang berbeda dari tahun sebelumnya.

Sistem pengereman belakang

Saluran rem belakang dirancang untuk memberikan tingkat pendinginan cakram rem dan kaliper yang diperlukan untuk sirkuit dengan beban pengereman tinggi, sekaligus meminimalkan efek aerodinamis pada mobil.

Alfa Romeo

Suspensi depan

Perubahan pada sasis dan penutup suspensi depan berperan dalam peningkatan aliran angin yang menuju kebawah mobil dan sidepod, yang dapat meningkatkan efisiensi aero secara keseluruhan.

Floor Body

Lantai baru didesain untuk meningkatkan downforce secara keseluruhan sembari meminimalkan kerugian dari perubahan regulasi.

Halo

Alfa Romeo coba meminimalisir kerugian dari HALO dan juga mengakomodir kerugian lainnya yang dihasilkan dari kokpit yang terbuka.

Sidepod Inlet

Undercut yang lebih besar di bawah inlet pendingin memungkinkan lebih banyak, aliran energi tinggi ke bagian belakang mobil untuk bekerja dengan tepi lantai

Penutup Mesin

Bodywork baru hadir terutama untuk mengemas pendingin tengah baru dan pendingin samping yang diperkecil. Desain baru meningkatkan aliran ke bagian belakang mobil

Sistem pengereman belakang

Saluran rem belakang telah disesuaikan untuk bekerja dengan lantai dan konsep bodywork baru, meminimalkan kerugian dan menyelaraskan kembali ke alur yang baru.

Suspensi belakang

Tidak hanya sistem pengereman belakang, suspensi belakang juga telah dirombak untuk bekerja dengan lantai dan konsep bodywork baru.

Beam Wing

Geometri baru didesain untuk bekerja lebih baik dengan engine cover baru di exit tengah, meningkatkan beban aero mobil dan efesiensi.

Haas

Nose

Kriteria yang telah diikuti dalam optimalisasi bentuk nosecone adalah memperbaiki distribusi tekanan di belakang Front Wing dan meningkatkan aliran massa udara masuk ke lantai depan.

Sayap depan

Peningkatan efisiensi global mobil memaksakan volume yang sangat tipis dari komponen yang dibuat oleh sayap, dengan cara ini Haas dapat memperoleh keuntungan dari fenomena yang terkait dengan struktur turbulensi roda.

Endplate sayap depan

Interaksi medan tekanan yang dihasilkan oleh zona endplate sayap depan dan roda satu, telah menghasilkan riak yang kuat dengan keunggulan yang terlihat bahkan di bodi belakang juga.

Suspensi depan

Suspensi depan telah diproritaskan struktur aerodinamis dari kaki suspensi dengan keunggulan pada kerja sayap depan yang benar dan peningkatan dampak aliran menuju bagian depan lantai.

Floor Fences

Arah riset yang dilakukan haas adalah untuk memaksimalkan kombinasi dari kontraksi permukaan yang dipaksakan oleh regulasi di area ini dengan efek pencucian yang digunakan bahkan ketika regulasi mengizinkan bargeboard.

Floor Body

Penyusutan dan pemuaian yang tepat dan seimbang menjadi salah satu syarat utama untuk memberikan efisiensi pada seluruh paket aerodinamis mobil.

Sistem pengereman depan

Selain optimalisasi pendinginan, perhatian mendalam telah diberikan pada pengaruh bodywork sudut depan terhadap aerodinamis ujung sayap depan dan getaran yang dihasilkan di belakang kemudi.

Kisi-kisi pendingin

Dengan beberapa simulasi dan pekerjaan korelasi, paket kompleks yang disusun oleh beberapa elemen yang didedikasikan untuk perpindahan panas telah diselidiki dengan tujuan untuk meningkatkan manajemen pendinginan.

Diffuser

Tidak ada elemen diffuser atau permukaannya yang dipertahankan dari mobil 2022. Beam wing dan trailing edge diffuser dikembangkan bersama untuk mengumpulkan ekspansi maksimum di bagian belakang mobil.

Suspensi belakang

Batasan struktural dan kinematik, mengharuskan untuk tidak melampaui batas persyaratan aerodinamis pada bagian belakang mobil. Namun demikian, tata letak baru telah ditemukan yang merupakan langkah maju yang signifikan dalam performa mobil dibandingkan model sebelumnya

AlphaTauri

Nose

Hidung yang lebih sempit dan terintegrasi digunakan untuk mengurangi kerugian dari bagian hidung dan bagian dalam sayap depan yang akhirnya lewat di bawah lantai dan menghambat kinerjanya. Bentuk penampang dirancang untuk meningkatkan medan tekanan yang diciptakan oleh suspensi depan

Sayap depan

Bagian dalam yang lebih pendek bekerja bersamaan dengan permukaan hidung untuk mengondisikan aliran ke lantai dengan lebih baik. Perubahan tersebut juga menempatkan kerugian dari sayap depan di tempat yang lebih baik dalam kaitannya dengan elemen suspensi depan daripada yang terlihat pada AT03.

Suspensi depan

Perubahan sudut kaki suspensi dan fairing meningkatkan kondisi awal aliran ke lantai. Mereka juga membantu mengendalikan kerugian yang dikeluarkan dari pasak di mana ban bersentuhan dengan tanah, yang disebut 'squish loss'

Sistem pengereman depan

Melepaskan persimpangan dengan front lower wishbone memperlihatkan lebih banyak permukaan wishbone untuk menghasilkan medan tekanan yang diinginkan untuk mengontrol wake ban depan. Bentuk dari brakeduct scoop itu sendiri dirancang untuk meningkatkan efek ini sementara juga meningkatkan kerugian di persimpangan antara itu dan kaki wishbone dibandingkan dengan AT03.

Floor Body

Pembuatan profil di bawah lantai dirancang untuk memanfaatkan vortisitas yang dihasilkan oleh pagar lantai dengan sebaik-baiknya dan memaksimalkan downforce yang dihasilkan oleh kedekatan lantai dengan tanah. Perubahan ketinggian terdepan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di bagian tertentu dari batas ketinggian kendara mobil yang dirasa lemah pada tahun lalu. Menerapkan detail campuran ke tepi lantai mengubah tekanan dasar yang terlihat oleh tempel sistem pagar membantu kami meningkatkan vortisitas di bawah lantai

Floor Edge

Baling-baling meningkatkan aliran sayap lantai yang membantu menurunkan tekanan di bawah lantai. Mereka juga membentuk vortisitas yang semakin meningkatkan pemuatan lantai ke hilir

Diffuser

Pemotongan memungkinkan aliran berkualitas lebih tinggi dari luar lantai untuk masuk ke diffuser dan memberi energi kembali aliran di bawah lantai.

Sidepod Inlet

Mempertahankan ukuran inlet penting untuk mencapai laju aliran yang diperlukan ke radiator untuk mendinginkan mobil. Inlet yang dinaikkan meningkatkan ukuran 'undercut' yang memungkinkannya mengalirkan aliran yang lebih baik ke tepi lantai di bagian hilir untuk meningkatkan pemuatannya.

Engine Cover

Penyusutan penutup mesin atas dan peninggian exit telah dilakukan untuk mengurangi daya angkat mobil dan meningkatkan aliran awal ke sayap belakang dan sayap balok bawah untuk memungkinkan mereka menghasilkan lebih banyak gaya tekan ke bawah dengan lebih efisien.

Kisi-kisi pendingin

Profil ulang dan reposisi kisi-kisi meningkatkan kerugian yang keluar dari lubang ini tetapi juga menempatkan kerugian ini pada posisi di bagian belakang mobil yang tidak terlalu merusak kinerja beam wing dan sayap belakang. Ini membantu meningkatkan efisiensi opsi pendinginan ini

Rear Wing Endplate

Perubahan ini menyelaraskan endplate dengan lebih baik tetapi juga memungkinkan peningkatan jarak bebas ke fitur aliran dari brakeduct dan winglet belakang. Karena pengurangan beam wing minimal, hal itu memungkinkan beban keseluruhan rakitan sayap belakang meningkat.

Williams

Nose

Williams tidak menjelaskan secara rinci perubahan di nose mereka.

Sayap depan

Ini adalah gabungan peningkatan struktural dan aero untuk menghasilkan aliran udara berkualitas lebih tinggi ke bagian bawah mobil.

Pembaruan ini menghasilkan lebih banyak beban di sayap depan dan juga mengalirkan aliran yang lebih bersih ke bagian bawah mobil, termasuk ke saluran radiator dan undercut sidepod baru.

Suspensi depan

Dalam kombinasi dengan scoop saluran rem yang telah direvisi, suspensi mengurangi kerugian dan interaksi dengan bangun sayap relatif terhadap FW44.

Sistem pengereman depan

Perombakan sistem brake duct total menawarkan pendinginan rem yang cukup dan efisien (cakram dan kaliper) dan juga meningkatkan kontrol bangun ban dan bekerja bersama dengan pembaruan tautan suspensi untuk menghasilkan beberapa beban lokal tambahan dan aliran yang lebih baik ke bawah mobil.

Engine Cover

Undercut yang lebih agresif bekerja bersama dengan seluruh sistem belakang pada mobil, termasuk detail tepi lantai yang baru, diffuser dan kaskade winglet di salurang rem. Undercut memberikan aliran energi yang lebih tinggi ke wilayah ini untuk beban yang lebih baik.

Bentuk penutup mesin lebih mengakomodasi opsi kisi-kisi pendingin sehingga FW46 kehilangan lebih sedikit performa aero karena kami meningkatkan aliran pendinginan melalui sistem radiator

Sayap belakang

Elemen atas menghasilkan lebih banyak beban dan bekerja bersama dengan susunan beam wing yang telah direvisi. Geometri pylons [tiang penyangga sayap belakang] lebih baik untuk kontrol aliran lokal dan memberikan kekakuan yang diperlukan untuk menahan elemen atas pada tempatnya

Beam Wing

Profil ini berfungsi dengan elemen sayap belakang yang diperbarui seperti dijelaskan di atas. Menghasilkan beban tambahan dan juga meningkatkan sayap belakang - sistem diffuser untuk lebih meningkatkan beban.

Halo

Desain baru ini mengkondisikan aliran yang datang dengan lebih baik, dan mengitari kokpit sebelum mengarahkan angin ke permukaan atas penutup mesin dan sistem sayap belakang. Inlet roll hoop memastikan kepatuhan dengan uji keamanan sasis yang dimandatkan dan juga memberi makan radiator pusat dengan kuantitas dan kualitas aliran udara yang memadai

Floor Fences

Fences yang baru dibuat membantu mengkondisikan aliran saat mengalir di sepanjang lantai dan ke diffuser.

Suspensi belakang

Hal ini meningkatkan penjajaran bagian dengan aliran mobil dan bekerja sama dengan cluster winglet yang telah direvisi untuk menghasilkan peningkatan beban lokal.

Sistem pengereman belakang

Sistem ini bekerja dengan wishbone dan toelink yang telah disesuaikan untuk meningkatkan manajemen riak dan menghasilkan lebih banyak beban.

Front Suspension

Williams tidak menjelaskan secara rinci perubahan pada suspensi depan mereka

Floor Edge

Legalitas. Perubahan pada detail tepi lantai ditujukan untuk memulihkan sebanyak mungkin beban yang hilang karena perubahan ketinggian. Ada juga detail untuk meningkatkan keadaan spat vortex, yang meningkatkan pengiriman beban dari sistem belakang total.

Diffuser

Legalitas. Perubahan pada geometri diffuser meningkatkan kontrol roda, bekerja sama dengan sayap balok bawah yang telah direvisi untuk menghasilkan beban yang lebih baik di seluruh sayap: sistem diffuser.