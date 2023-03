Hakkinen Nilai Norris Ada di Level yang Sama dengan Verstappen

Selama dua musim terakhir, Lando Norris telah muncul sebagai salah satu talenta terbaik F1, dengan kemampuannya memanfaatkan mobil secara maksimal.

Performa tersebut berhasil membuat Daniel Ricciardo terlihat biasa saja, dengan McLaren memutuskan untuk menggantikan pebalap Australia itu untuk F1 2023.

Why Mercedes car concept needs to CHANGE Video of Why Mercedes car concept needs to CHANGE

Hakkinen - yang memenangkan gelar dunia F1 1998 dan 1999 bersama McLaren - menilai Norris sebagai yang terbaik di grid, bersama Verstappen dan Charles Leclerc.

Berbicara kepada Unibet International , dia berkata: “Pembalap yang sangat cepat, dia mencapai banyak hal, atau lebih tepatnya dia menunjukkan hasil yang meyakinkan secara konsisten.

“Dia sangat berbakat, tidak diragukan lagi. Dia berada di level yang sama dengan Leclerc, Verstappen dan Sainz. Dia berada pada level kecepatan yang sangat tinggi.”

Seperti pada tahun 2022, McLaren memulai musim ini dengan cara yang buruk, gagal finis di 10 besar.

Norris menyelesaikan balapan dengan baik karena masalah teknis yang berulang, sementara pada debutnya di F1, Oscar Piastri terpaksa keluar dari balapan sejak awal.

Pembalap Finlandia itu percaya McLaren membutuhkan "beberapa tahun lagi" untuk membalikkan keadaan dalam hal kinerja mereka.

“Saya tidak berpikir McLaren memiliki harapan yang sangat tinggi tahun ini,” tambahnya.

“Mereka tahu departemen pengembangan mereka, dan sponsor serta mitra mereka adalah raksasa teknologi kelas dunia. McLaren mendapat dukungan mereka tetapi tim tahu mereka belum cukup sampai di sana. Hasilnya perlu beberapa tahun lagi.

“Mereka berada di dalamnya untuk jangka panjang dan memiliki mitra yang baik. Seperti yang saya katakan, mungkin ada beberapa hasil tahun ini, tetapi saya pikir performa sebenarnya akan terlihat dalam beberapa tahun.”