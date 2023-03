Penalti Dibatalkan, Podium Alonso di Arab Saudi Dipulihkan

Fernando Alonso melintasi garis finis ketiga pada balapan hari Minggu di Jeddah tetapi diturunkan dari podium setelah menerima penalti waktu 10 detik setelah balapan.

Alonso mendapat penalti lima detik karena keluar dari posisinya di grid start, dan kemudian diberikan penalti tambahan setelah balapan setelah krunya dianggap telah menyentuh mobilnya di pit sebelum lima detik berlalu.

Namun setelah Aston Martin mengajukan banding atas keputusan tersebut, FIA mengonfirmasi bahwa keputusan tersebut telah dibatalkan, yang secara resmi mengukuhkan podium kedua Alonso musim ini.

"Kami menganggap bahwa keputusan awal kami untuk menjatuhkan penalti pada Mobil 14 perlu dibatalkan dan kami melakukannya sesuai dengan itu," kata steward.

