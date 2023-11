F1 GP Sao Paulo: Starting Grid Balapan Minggu setelah Penalti

Max Verstappen start dari posisi terdepan untuk F1 GP Sao Paulo hari Minggu di depan pembalap Ferrari Charles Leclerc.

Lance Stroll start ketiga bersama rekan setimnya Fernando Alonso saat Aston Martin mengunci baris kedua dengan performa kualifikasi yang luar biasa.

Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton berada di urutan kelima, di depan Lando Norris dari McLaren, Ferrari kedua dari Carlos Sainz, dan rekan setimnya di Mercedes, George Russell.

Sergio Perez dan Oscar Piastri melengkapi 10 starter teratas untuk Red Bull dan McLaren.

1. Max Verstappen

2. Charles Leclerc

3. Lance Stroll

4. Fernando Alonso

5. Lewis Hamilton

6. Lando Norris

7. Carlos Sainz

8. George Russell*

9. Sergio Perez

10. Oscar Piastri

11. Nico Hulkenberg

12. Kevin Magnussen

13. Alex Albon

14. Esteban Ocon*

15. Pierre Gasly*

16. Yuki Tsunoda

17. Daniel Ricciardo

18. Valtteri Bottas

19. Logan Sargeant

20. Zhou Guanyu

Penalti:

Russell: Turun dua posisi grid for menghalangi

Ocon: Turun dua posisi grid for menghalangi

Gasly: Turun dua posisi grid for menghalangi