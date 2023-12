FIA Bebankan Biaya untuk Proses Hak Banding Tim F1

Dibandingkan dengan batas waktu 14 hari sebelumnya, tim F1 kali ini hanya memiliki waktu 96 jam (4 hari) dari akhir balapan - dengan opsi satu hari lagi jika Steward FIA mengizinkannnya - untuk mengajukan permintaan hak peninjauan kembali.

Aston Martin (Arab Saudi), Ferrari (Australia), McLaren (Austria) dan Haas (AS) mengajukan kasus Right of Review sepanjang musim 2023, dan hanya Aston Martin yang terbukti sukses. Tiga contoh lainnya semuanya diabaikan.

Pembaruan ini telah tercermin dalam bagian revisi Kode Olahraga Internasional, yang sekarang menyatakan: “Periode di mana petisi untuk peninjauan dapat diajukan akan berakhir setelah 96 jam dari akhir kompetisi yang bersangkutan, kecuali dalam keadaan di mana pengurus mempertimbangkan bahwa kepatuhan terhadap batas waktu 96 jam tidak mungkin dilakukan, dalam hal ini pengurus dapat memperpanjang batas waktu ini tidak lebih dari 24 jam.”

Tim sekarang harus membayar €6000 di muka, terlepas dari apakah banding dilakukan atau tidak.

Pasal baru ISC menyebutkan bahwa permintaan “harus disertai dengan jumlah setoran yang setiap tahunnya ditetapkan oleh ASN induk kejuaraan internasional, atau oleh FIA untuk kejuaraannya.

“Selain itu, deposit harus ditentukan dalam peraturan olahraga atau peraturan tambahan kompetisi. Deposit ini hanya dapat dikembalikan jika hak peninjauan ditegakkan, kecuali jika keadilan mengharuskan sebaliknya.”