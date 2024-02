Hamilton Diperingatkan Soal Transisi di Mercedes

Lewis Hamilton akan menghabiskan tahun terakhirnya di Mercedes - di mana ia memenangi enam gelar juara dunia - jelang kepindahannya ke Ferrari tahun 2025.

Dan pada tahun ini, Brundle memperingatkan Hamilton akan terjadinya transisi di dalam tubuh Mercedes.

Menurut Brundle, Mercedes pada akhirnya akan memutus informasi ke Hamilton saat hari-harinya di Brackley akan segera berakhir.

“Anda memiliki titik transisi di mana Lewis akan berhenti diundang ke meeting,” kata pakar Sky Sports itu.

“Dia tidak akan mengerti apa yang terjadi dengan pengembangan mobil dan simulator.

“Tim secara sadar, tanpa sadar, akan memihak George. Mereka harus melakukannya.”

Bos Mercedes Toto Wolff percaya dengan 'intregitas' Hamilton, dan tidak yakin juara dunia tujuh kali itu membawa informasi rahasia ke Ferrari tahun depan.

Asked what type of knowledge Hamilton could feasibly bring with him to Italy, Brundle explained: “Proses, filosofi, cara kerja mobil, apa yang disukainya, posisi duduknya, apa yang dibutuhkan dari sebuah mobil untuk memaksimalkan bakatnya.

“Dia harus berintegrasi. Itu sulit. Dia tidak akan berbicara bahasa atau mengenal tim seperti Charles Leclerc.

"Anda perlu mencari tahu di mana semua tombol harus ditekan.

“Itu sebabnya Lewis, menurut saya, akan tetap mencoba membawa beberapa orang bersamanya.

“Tetapi akan ada klausul non-kompetisi sehingga dia tidak bisa melakukan itu.

“Kamu ingin membawa beberapa gengmu sendiri ketika kamu pergi. Jadi, Anda bisa mulai bekerja.”

Brundle menambahkan tentang Hamilton: “Saya yakin dia akan memberikan segalanya yang dia punya hingga lap terakhir balapan terakhir.

“Jika semua orang pintar – dan saya pikir mereka pintar – mereka akan melihatnya sebagai tur perpisahan.

“Mereka akan mengucapkan selamat tinggal padanya lalu berharap dia kalah di Ferrari!”

Simon Lazenby ditanya tentang situasi canggung yang bisa dihadapi Hamilton pada musim terakhirnya di Mercedes karena semua orang tahu dia akan pindah ke Ferrari.

“Masalahnya dengan Lewis, ini adalah kasus yang luar biasa,” kata Lazenby. “Itu Lewis!

“Dia membawa segalanya untuk Mercedes. Mereka memang berhutang budi padanya.

“Saya pikir mereka berhutang segalanya padanya. Mereka mungkin berhutang rasa hormat padanya karena memperlakukannya seperti seorang juara hebat, selama dia berada di Mercedes.

“Saya tidak berpikir itu akan menjadi emosional. Dia akan melewati musim ini.

“Dia akan mengetahui sejak awal apakah dia memiliki mobil yang mampu bersaing memperebutkan gelar juara.

“Jika dia melakukannya? Mereka harus mendukung siapa pun pembalap terbaik.”