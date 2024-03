Wolff Sindir Horner di Tengah Dominasi Total Red Bull

Bos Mercedes Toto Wolff mengatakan dia tidak ingin jatuh ke dalam "perangkap" yang sama seperti rivalnya Christian Horner ketika menyangkut dominasi Red Bull di F1 saat ini.

Mundur beberapa tahun lalu, Horner menjadi sosok yang paling vokal dengan mendesak FIA mengubah regulasi di tengah dominasi Mercedes antara 2014 sampai 2020.

Sekarang situasinya berbalik, di mana Red Bull mengawinkan gelar pembalap dan konstruktor untuk dua musim beruntun sejak perubahan regulasi pada tahun 2022.

Dan setelah meraih 1-2 dari dua balapan pertama musim 2024, Red Bull berada di posisi terdepan untuk melanjutkan dominasi mereka.

Selama periode ini, Mercedes hanya memenangi satu Grand Prix, sementara Ferrari - rival terdekat Red Bull saat ini - hanya menang lima kali.

Tapi Wolff - yang kembali menghadapi awal musim yang sulit bersama Mercedes - tidak ingin memainkan taktik politik yang sama seperti Horner untuk memutus dominasi Red Bull.

“Saya tidak ingin terjebak dalam perangkap Team Principal rival di musim 2014/15 yang mengatakan kami harus mengubah peraturan karena itu terlalu dominan,” kata Wolff, dengan jelas menyindir Horner.

“Saya pikir mereka [Red Bull] sejauh ini telah melakukan pekerjaan terbaik dari semua tim selama dua tahun terakhir, dan penghargaan harus diberikan. Maksudku, mereka benar-benar menghilang di kejauhan sesuai keinginan mereka dan tidak ada orang lain di dekatnya.

“Hanya saja mereka berada di liga yang berbeda. Dan olah raga kita adalah olah raga yang jujur. Performa terbaik dihargai dari mobil, mesin, dan manusia.”

Back in 2015, after one full season of Mercedes dominance, Horner commented: “Mercedes telah melakukan pekerjaan luar biasa. Mereka punya mobil bagus, mesin fantastis, dan mereka punya dua pembalap yang sangat bagus.

“Masalahnya adalah kesenjangannya begitu besar sehingga Anda berakhir dengan balapan tiga tingkat. Itu tidak sehat untuk F1.

“Mereka [FIA] memiliki keluaran tenaga sehingga mereka dapat melihat apa yang dihasilkan setiap unit tenaga. Mereka punya faktanya. Mereka bisa dengan mudah menemukan cara untuk menyamakan kedudukan.”