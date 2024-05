Bearman Merasa Dirinya Pantas Gantikan Hulkenberg di Haas

Remaja Inggris Ollie Bearman beraksi sebagai pembalap rookie untuk Haas di FP1 pada hari Jumat di Grand Prix Emilia Romagna.

Setelah tampil impresif sebagai pengganti Carlos Sainz yang tidak sehat pada debut F1 yang tidak disangka di Arab Saudi, Bearman coba memaksimalkan kesemaptan akhir pekan di Imola.

Diakuinya, kepergian Hulkenberg ke Sauber pada 2025 memberinya kesempatan untuk kursi full-time di F1.

“Ya, tentu saja saya melihatnya sebagai peluang saya,” kata Bearman di Imola.

“Tapi hanya karena ada kursi kosong bukan berarti saya berhak mendapatkannya.

“Saya masih harus berusaha keras dan meraihnya melalui penampilan bagus di F2, terlebih lagi dengan enam FP yang saya lakukan.

“Saya harus tampil baik dan menunjukkan bahwa saya siap memenangkan F1.”

Team Principal Haas Ayao Komatsu sebelumnya menjelaskan bahwa performa Bearman di enam sesi Practice F1 musim ini akan lebih penting dari hasilnya di Formula 2.

“Saya belum menetapkan tujuan apa pun, tidak,” kata Bearman. “Saya pikir tekanan terutama datang dari diri saya sendiri karena saya cenderung memberikan banyak tekanan pada diri saya sendiri.

“Tapi saya hanya ingin terus belajar, terus berkembang, seperti yang saya katakan setiap kali saya mengendarai mobil F1 saya selalu menambah pengalaman saya.

“Saya masih belum menyelesaikan banyak lap di F1 dibandingkan pembalap lain, jadi saya hanya ingin terus berkembang dan memaksimalkan potensi saya.

“Saya tidak melihat alasan apa pun kami tidak bisa bersaing memperebutkan gelar juara di F2 dan saya sangat termotivasi untuk melakukannya.

“Tapi enam FP ini tentu saja merupakan enam peluang besar untuk membuktikan bakat saya dan apa yang bisa saya lakukan.

“Saya tidak memberi beban lebih pada mereka dibandingkan di F2 karena tentu saja Anda perlu menunjukkan bahwa Anda bisa bersaing dan membalap dengan baik. F1 bukan hanya soal mencatatkan lap tercepat, jadi ya, 50-50.”

'Saya membuktikan di saudi saya siap'

Pembalap Haas Kevin Magnussen hanya berjarak dua poin penalti dari skorsing, memberi peluang lain bagi Bearman untuk balapan musim ini.

“Saya akan berada di Kanada sebagai cadangan untuk Ferrari, tetapi saya juga menjadi cadangan untuk Haas ketika saya menjadi cadangan untuk Ferrari, jadi tentu saja saya siap,” ujarnya.

“Saya menunjukkan di Saudi bahwa saya siap, jadi jika saya mendapat panggilan, saya akan dengan senang hati bergabung.

“Tentu saja Anda tidak ingin melakukan balapan jika hal seperti itu terjadi, tetapi jika itu masalahnya, jika itu benar-benar terjadi maka saya akan dengan senang hati menurutinya.”

Bearman ditanyai tentang perbedaan antara mengendarai Ferrari dan Haas.

“Anda bilang itu mobil yang berbeda tapi pada akhir kualifikasi mobil-mobil ini terpaut 3 persepuluh, ”ujarnya. “Jadi mobil yang berbeda pada akhirnya tidak banyak isinya.

“Saya tidak yakin dengan karakteristiknya tetapi dari mengendarai Haas tahun lalu, karakteristiknya cukup mirip dan bahkan di simulator saya tidak melihat banyak perbedaan besar.

“Tentu saja ini akan menjadi pertama kalinya saya berada di trek ini dengan F1 dan saya pikir itu akan menjadi perbedaan terbesar, bukan mobilnya.

“Pada akhirnya sistemnya sangat mirip, mesin yang sama, elektronik yang sama, jadi menurut saya hal terbesarnya adalah mempelajari treknya.”

Bearman menegaskan dia tidak akan mengemudikan Haas secara berlebihan untuk tampil mengesankan pada hari Jumat.

“Di satu sisi saya pikir saya telah membuktikan di masa lalu bahwa saya mampu melakukan apa yang diperlukan,” katanya.

“Saya hanya mengemudi dan biasanya jika saya merasa nyaman maka saya dapat membangun dan mendorong mobil.

“Sangat penting di luar jalur untuk memimpin tim dengan baik dan membuat mereka menghargai saya, cobalah untuk benar-benar menghargai mereka karena mereka menaruh banyak kerja keras di belakang layar yang jarang dihargai.

“Jadi itu satu hal yang sangat saya nantikan untuk bekerja sama dengan mereka.”