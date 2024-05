Momen Mengerikan Fotografer F1 saat Insiden Grand Prix Monaco

Nearby F1 photographers at the Monaco Grand Prix narrowly escaped serious harm after a dramatic three-car shunt on the opening lap of the race.

Beberapa fotografer F1 nyaris terkena luka serius setelah insiden dramatis pada lap pembuka Grand Prix Monaco yang melibatkan Sergio Perez, Kevin Magnussen dan Nico Hulkenberg.

Ketiga mobil tidak bisa melanjutkan balapan, dengan Perez menderita kerusakan paling parah setelah melintir dan disambar oleh Hulkenberg menuju barrier.

Rekaman setelah balapan muncul menunjukkan puing-puing bertebaran mengotori trek - dan bagian tempat sejumlah fotografer berdiri.

Satu fotografer dibawa ke rumah sakit - tapi akhirnya dibolehkan pulang setelah dilakukan pemeriksaan - atas kekhawatiran cedera.

Surat kabar Inggris The Mirror melaporkan bahwa FIA mengonfirmasi bahwa fotografer tersebut tidal mengalami "luka terbuka".

Kejadian tersebut dianggap sebagai insiden balapan, khususnya dengan fakta bahwa itu terjadi pada lap pembuka.

Magnussen berusaha untuk berdampingan dengan Perez menuju exit Sainte Devote.

Perez tidak menyesuaikan garis balapnya - dan tidak diharuskan melakukannya - dan dengan jarak yang semakin dekat dengan Magnussen, keduanya bersenggolan.

The Red Bull Racing RB20 of Sergio Perez (MEX) Red Bull Racing removed by…

Berbicara usai balapan, Magnussen merasa tidak bisa berbuat apa pun untuk menghindarinya.

"Dari sudut pandang saya, saya memiliki sebagian besar bagian depan saya di samping bagian belakang Perez, dan ketika dia menabrak dinding, saya dibawa ke dinding dan didorong ke arahnya, ”katanya.

“Saya percaya dia akan memberikan ruang untuk saya sejak saya berada di sana dan ini bukanlah tikungan yang harus Anda lakukan pengereman, itu hanya sebuah tikungan kecil di jalur lurus.”

Sebaliknya, Perez merasa Magnussen perlu mengangkat gasnya dan mundur.

"Itu adalah kecelakaan besar, yang membuat saya kecewa,” tambah Perez. “Saya pikir hal itu sama sekali tidak diperlukan pada saat balapan dan hal itu tidak diperlukan.

"Pada titik tertentu Anda memiliki dua pilihan: Angkat gas atau terjadi kontak, dan menurut saya itu terlalu tidak perlu dengan kecepatan yang kami lakukan, dan itu adalah kontak yang sangat besar.

"Penting untuk mengambil keadaan sedikit lebih tenang."