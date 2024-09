Bank Spanyol Sudahi Sponsorship $60 Juta ke Ferrari saat Sainz Pergi

Santander akan mengakhiri perjanjian sponsorship dengan Ferrari pada akhir musim ini.

Ini akan menjadi kehilangan besar bagi skuat Maranello, dengan Motorsport melaporkan nilai sponsorship bank Spanyol itu bernilai $60 juta per musim.

Aliansi mereka akan berakhir saat kontrak mereka saat ini habis pada 31 Desember 2024. Santander dan Ferrari telah berkolaborasi antara tahun 2010-2017, kemudian kembali bersama pada tahun 2022.

Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Revenue Officer Ferrari, mengatakan: “Seiring berakhirnya kemitraan sukses kami dengan Santander, kami ingin mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kolaborasi mereka selama perjalanan kami bersama.

“Mereka telah memainkan peran penting dalam berkontribusi terhadap pencapaian kami selama tiga tahun terakhir.”

Juan Manuel Cendoya, Global Head of Communications, Corporate Marketing and Research of Santander dan Vice Chairman Santander Spanyol, mengatakan: “Kami sangat berterima kasih kepada Ferrari atas kemitraan mereka selama tiga tahun terakhir.

“Sponsorship memainkan peran penting dalam melibatkan klien dan memperkuat merek kami dan kami akan terus bekerja sama dengan berbagai mitra di tahun-tahun mendatang.”

Keluarnya bank Spanyol itu bertepatan dengan keluarnya Carlos Sainz dari Ferrari.

Pembalap asal Spanyol itu akan menuju Williams pada tahun 2025, saat ia digantikan oleh Lewis Hamilton di Ferrari.

Klaim Santander bahwa mereka akan 'terus bekerja dengan sejumlah mitra' mungkin membuka pintu bagi aliansi dengan Williams, tempat Sainz akan membalap tahun depan.