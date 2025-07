Insiden yang Menjadi Inspirasi Brad Pitt untuk F1 The Movie

F1 The Movie yang dibintangi oleh Brad Pitt memang berdasarkan cerita fiksi, namun ada satu momen penting yang mengambil inspirasi dari kejadian sesungguhnya.

Pembalap Inggris Martin Donnelly menderita cedera yang mengancam jiwa ketika suspensi mobil Lotus F1 miliknya rusak saat latihan Grand Prix Spanyol tahun 1990.

Itu adalah sebuah kecelakaan dengan kecepatan 160mpj (257 kmj), yang membuat mobil terbelah dua, meninggalkan Donelly dan kursi mobilnya terkulai di tengah sirkuit dengan memar otak dan paru-paru, serta kaki kanan yang aptah.

Dokter berhasil menyelamatkan nyawa Donnelly setelah menempatkannya dalam kondisi koma yang diinduksi secara medis, tetapi kecelakaan itu menandai berakhirnya karier F1-nya secara prematur.

35 tahun kemudian, kecelakaan itu menjadi inspirasi dari film F1 The Movie, yang telah meraup pendapatan sembilan digit di box office.

Sonny Hayes, yang diperankan oleh Pitt, diceritakan mengalami kecelakaan serupa saat ia menjadi salah satu talenta menjanjikan di F1, dengan Director film Joseph Kosinski recreating the Jerez accident with special efforts.

Berbeda dari Donnelly, Hayes kembali ke paddock F1 untuk membimbing pembalap rookie Joshua Pearce, yang diperankan oleh Damson Idris.

Brad Pitt menyebut Martin Donnelly sebagai inspirasi film F1

Brad Pitt © XPB Images

Pitt memuji kontribusi Donnelly pada pemutaran perdana film di New York minggu lalu, seraya berterima kasih kepadanya karena telah "mencurahkan energi dan bimbingannya" pada film tersebut.

Sikap itu menghangatkan hati Donnelly, yang, seperti Pitt, berusia 61 tahun, lahir hanya beberapa bulan setelah bintang Hollywood tersebut pada tahun 1964.

"Itu hanya momen untuk mencubit diri sendiri," kata Donnelly kepada BBC. "Saya berkata 'Apakah dia berbicara kepada saya, apakah dia merujuk kepada saya'. Itu adalah salah satu kenangan yang akan saya hargai seumur hidup."

Setelah kecelakaannya, Donnelly terus berlomba di kategori lain dan bahkan tampil di grid British Touring Championship hingga tahun 2015.

Dan meskipun impian F1-nya telah berakhir, ia menyelesaikan uji coba dengan Jordan pada tahun 1993, membuktikan bahwa ia masih cukup bugar untuk mengendarai mobil Grand Prix.

Ketika ditanya bagaimana rasanya melihat pemutaran ulang kecelakaannya di layar lebar, pembalap kelahiran Belfast itu berkata: "Itu adalah momen yang sangat surealis. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa saya hargai.

"Setelah salah satu operasi, dokter bedah berkata, 'Itu saja - Anda tidak akan pernah mengendarai mobil F1 lagi'.

"Tetapi ia tidak tahu pikiran seorang pembalap. Kami keras kepala, bertekad, dan egois.

"Pada tanggal 23 Februari 1993, saya mengendarai mobil Jordan di sekitar Silverstone dan saat itu saya memberi janji kepada dokter bedah saya untuk mengatakan Anda tahu buku catatan Anda, tetapi Anda tidak mengenal saya, dan di sinilah saya."