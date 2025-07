Laporan Mengungkap Verstappen Mengatakan 'Ya' ke Mercedes

Max Verstappen dikabarkan siap meninggalkan Red Bull setelah secara lisan setuju bergabung dengan Mercedes.

Dilaporkan oleh Sky Sport Italy, Verstappen telah "mengatakan ya" kepada Toto Wolff dan "semakin dekat" dengan kepindahan ke Mercedes setelah "negosiasi konkret".

Namun, laporan tersebut menambahkan bahwa dewan Mercedes "belum menyetujui langkah tegas tersebut".

Masa depan Verstappen di F1 telah menjadi subjek perdebatan dan spekulasi intens di tengah kesulitan Red Bull yang sedang berlangsung.

Juara dunia empat kali itu terus dikaitkan dengan Mercedes meskipun Wolff bersikeras pada awal tahun bahwa Verstappen tidak lagi berada dalam radar timnya.

Namun, muncul kabar bahwa perwakilan Mercedes dan Verstappen mengadakan pembicaraan dalam beberapa minggu terakhir tentang kemungkinan kerja sama F1 di masa mendatang yang dapat membuat pebalap Belanda itu pindah pada tahun 2026.

Verstappen mengalami pukulan telak terhadap harapannya meraih gelar kelima beruntun setelah disingkirkan dari Grand Prix Austria oleh Kimi Antonelli dari Mercedes.

DNF pada putaran pembukaan membuat Verstappen tertinggal 61 poin dari pemuncak klasemen Oscar Piastri.

Jika Verstappen memastikan kepindahan besarnya ke Mercedes, salah satu dari Antonelli atau George Russell harus mengosongkan kursinya.

Russell is out of contract at the end of the season and is yet to be handed a contract extension despite his impressive start to the 2025 campaign.

Kapan Mercedes membuat keputusan?

Wolff mengatakan di Grand Prix Austria bahwa Mercedes akan membuat keputusan line-up pembalap mereka untuk tahun 2026 pada jeda musim panas bulan Agustus, dengan Russell dan Antonelli menunggu untuk mengetahui apakah mereka akan dipertahankan.

Pembalap Austria itu juga mengonfirmasi bahwa telah terjadi pembicaraan dengan Verstappen dan rombongannya.

"Anda harus menghormati para pemangku kepentingan dalam semua proses itu - organisasi, pembalap, semua orang," kata Wolff kepada media termasuk Crash.net pada hari Minggu di Red Bull Ring.

"Anda harus memahami jalan ke depan. Saya tidak ingin bersikap sadis dengan membiarkan pembalap menunggu atau tidak mengambil keputusan apa pun saat keputusan itu harus diambil.

"Saya merasa kami berada di posisi yang baik, kami [memasuki] bulan Juni, ada banyak diskusi seputar hal itu.

"Saya sudah terbuka dengan hal itu, transparan. Dan pada tahap tertentu, dalam beberapa bulan ke depan, hingga jeda musim panas, semuanya akan dilakukan."

George Russell, Mercedes © XPB Images

Dalam wawancara dengan Sky Sports F1 pada hari Sabtu di Austria, Wolff tampaknya meremehkan prospek Verstappen bergabung dengan Mercedes pada tahun 2026.

"Saya pikir ketika Anda melihat situasi yang kami miliki dengan Kimi dan George, kami memiliki susunan pemain yang sempurna yang sangat kami nikmati dan yang kami yakini sebagai masa depan," katanya.

"Namun, pada saat yang sama, ada juara dunia empat kali yang perlu memutuskan apa yang akan dia lakukan di masa depan dan itu hanya, sebagai kepala tim, Anda perlu melihat ke mana arahnya.

"Namun, saya pikir saya memberikan kemungkinan yang sangat kecil bahwa itu akan terjadi."

Bagaimana sikap Red Bull?

Sementara itu, Team Principal Red Bull Christian Horner menggambarkan rumor Verstappen dan Mercedes sebagai "kebisingan".

"Itu banyak kebisingan," kata Horner di Sky Sports F1. "Saya pikir Max cukup terganggu olehnya.

"Kami sangat jelas dengan kontrak yang kami miliki dengan Max hingga 2028. Jadi apa pun yang dikatakan sepenuhnya spekulatif, tetapi kami cenderung tidak terlalu memperhatikannya.

"Saya bisa membayangkan George frustrasi karena dia belum diberi kontrak, tetapi itu antara dia dan timnya.

"Tetapi situasi dengan Max, kami tahu dengan jelas di mana kami berada dan jelas begitu pula Max.

"Jadi semuanya tunduk pada kebisingan dan jelas dalam kontrak apa pun itu tetap rahasia di antara para pihak."