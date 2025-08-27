Percakapan Newey Isyaratkan Aston Martin Belum Siap untuk Verstappen

Adrian Newey memimpin tim desain F1 Aston Martin sebagai Managing Technical Partner setelah beralih dari Red Bull tahun lalu.

Dengan peraturan baru yang akan berlaku tahun depan, Formula 1 bersiap untuk perubahan total.

Secara teoritis, hal ini akan memungkinkan Aston Martin untuk menempatkan diri mereka sebagai tim penantang gelar juara.

Aston Martin telah berinvestasi besar-besaran, merenovasi markas pusat mereka di Silverstone.

Bersama Newey, Enrico Cardile telah bergabung dari Ferrari, memperkuat tim desain mereka.

Aston Martin juga akan memiliki Honda sebagai pemasok Power Unit tahun depan, secara efektif menempatkan mereka sebagai tim pabrikan.

Aston Martin not ready for Verstappen

Meskipun Aston Martin telah bertransformasi, mereka masih akan menggunakan susunan pembalap yang sama pada tahun 2026.

Fernando Alonso dan Lance Stroll tetap menjadi susunan pembalap Aston Martin untuk tahun depan.

Mereka telah menjadi rekan satu tim sejak awal musim F1 2023.

Performa puncak Alonso masih dipertanyakan, mengingat usianya kini 44 tahun.

Sementara itu, Stroll terus tampil mengecewakan meskipun perolehan poinnya impresif musim ini.

Sempat beredar kabar tentang kemungkinan Verstappen bergabung dengan tim dalam kesepakatan yang memecahkan rekor senilai $1 miliar.

Namun, Mercedes tampaknya berada dalam posisi lebih baik untuk merekrut Verstappen daripada Aston Martin, sebelum pria Belanda itu mengonfirmasi masa depannya di Red Bull di Hungaria.

Berbicara kepada RacingTipster, Patrese mengungkap bahwa ia berbicara dengan Newey di Goodwood Festival of Speed ​​awal tahun ini.

Dalam obrolan itu, Patrese mengklaim mereka membahas peluang Aston Martin untuk sukses tahun depan.

“Saya berbicara dengan Adrian [Newey] di Goodwood, dan dia merasa tahun depan mereka belum siap dan tidak akan memenuhi ekspektasi,” kata Patrese.

“Jika mereka tampil dan siap, itu terlihat lebih baik untuknya! Tapi dia tampak jujur ​​ketika mengatakan mereka belum siap untuk Kejuaraan.

“Tapi kita tidak pernah tahu, karena Adrian luar biasa. Mungkin dalam hatinya, dia berharap sudah siap tahun depan, tapi dia tidak ingin mengatakannya.

“Dia juga mengatakan kami belum siap untuk mendapatkan [Max] Verstappen tahun depan karena dia pikir mereka tidak bisa memberinya mobil juara. Itulah yang dia katakan.

“Kita lihat saja nanti hasilnya. Dia tahu betapa kuatnya Verstappen, dan jika mobilnya berpotensi memenangkan kejuaraan, Verstappen pasti bisa menjadi pilihan bagi Aston Martin.”