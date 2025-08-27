McLaren Umumkan Mastercard sebagai Sponsor Utama untuk Musim 2026

McLaren memperkenalkan nama tim resmi baru musim depan, dan Mastercard akan ditambahkan sebagai Mitra Penamaan Resmi tim di F1 2026.

Tim ini akan dikenal mulai tahun depan sebagai McLaren Mastercard Formula 1 Team.

McLaren dan Mastercard telah bermitra tahun lalu dalam komitmen multi-tahun, tetapi kerja sama ini akan meningkat secara signifikan pada tahun 2026.

Mastercard akan meluncurkan inisiatif bernama 'Team Priceless' "yang akan memungkinkan penggemar pepaya untuk lebih dekat dengan tim dan aksinya di sepanjang kalender balapan serta menikmati program kegiatan yang dikurasi".

McLaren akhirnya memiliki sponsor utama

McLaren

Article continues below ADVERTISEMENT

Lando Norris dan Oscar Piastri akan menjadi bagian dari acara spesial menjelang akhir pekan Grand Prix Belanda, yang menandai memulai babak baru dalam kemitraan ini.

Zak Brown, CEO McLaren Racing, mengatakan: “Tidak ada yang lebih penting bagi kami selain para penggemar kami yang luar biasa, jadi saya sangat senang memasuki babak baru dalam kemitraan kami dengan Mastercard dengan sebuah janji kepada keluarga pepaya kami di seluruh dunia: bahwa kami akan terus mengutamakan penggemar kami, mendekatkan mereka dengan tim, dan menawarkan pengalaman yang luar biasa.

“Mastercard adalah mitra fantastis yang memiliki semangat dan nilai-nilai yang sama dengan kami, jadi bergabungnya mereka sebagai mitra penamaan akan menjadi landasan peluncuran yang sempurna bagi kami untuk terus maju di dalam maupun di luar lintasan - dan saya tidak sabar untuk melihat Tim Priceless terwujud pada tahun 2026.”

Raja Rajamannar, Chief Marketing and Communications Officer Mastercard, mengatakan: “Kemitraan kami telah didasarkan pada upaya menempatkan penggemar di posisi terdepan sejak hari pertama, dan menjadi Mitra Penamaan Resmi Tim Formula 1 McLaren membawa komitmen tersebut ke tingkat selanjutnya.

McLaren Racing mewakili puncak inovasi, presisi, dan performa, nilai-nilai yang mencerminkan nilai-nilai kami saat kami melampaui batas dan menghadirkan pengalaman yang luar biasa.

Article continues below ADVERTISEMENT

Kolaborasi seperti Team Priceless mencerminkan nilai-nilai tersebut dan memberikan banyak hal yang dinantikan para penggemar untuk musim ini dan musim-musim mendatang.

McLaren menikmati tahun 2025 yang luar biasa, setelah mengembangkan mobil tercepat di F1 pada pertengahan tahun lalu.

Mereka telah melakukan cukup banyak hal di tahun 2024 untuk mengungguli Red Bull dalam perebutan gelar juara konstruktor meskipun Norris gagal dalam menantang Max Verstappen untuk gelar juara pembalap.

Tahun ini, McLaren tidak memiliki pesaing untuk mempertahankan gelar juara konstruktor mereka.

Mereka juga siap untuk memahkotai juara pembalap - Piastri saat ini unggul tipis dari Norris di puncak klasemen. Verstappen tertinggal 97 poin dari Piastri.

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun, perubahan nama ini juga bertepatan dengan era baru F1, di mana regulasi teknis besar akan memulai debutnya di 2026.