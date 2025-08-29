Kenapa Hulkenberg Belum Menjajal Mobil 2026 Audi di Simulator?

Nico Hulkenberg menjelaskan mengapa dia belum mengendarai mobil F1 2026 Audi di simulator.

Nico Hulkenberg, Sauber
Nico Hulkenberg, Sauber
© XPB Images

F1 bersiap menuju era baru musim depan, dengan perubahan regulasi teknis dari segi sasis dan Power Unit akan secara mendasar mengubah kejuaraan.

Beberapa pembalap telah melakukan sesi sim awal dengan mobil 2026, salah satunya Charles Leclerc dari Ferrari dan duo Williams, Alex Albon dan Carlos Sainz.

Dan bagi Audi, musim 2026 akan sangat penting karena mereka akan masuk F1 sebagai tim pabrikan sepenuhnya usai mengambil alih Sauber.

Tapi dengan pengembangan mobil F1 2026 mereka masih memasuki fase awal - dengan perubahan signifikan diperkirakan datang dalam waktu dekat - Audi dan Sauber merasa terlalu dini untuk Nico Hulkenberg mencoba mobil tersebut di simulator.

Saat ditanya apakah dia sudah mencoba mobil F1 2026 Audi di Simuator, Hulkenberg mengatakan pada media, termasuk Crash.net: "Secepatnya.

"Saat ini, perkembangan mobil tersebut masih sangat pesat, jadi mereka [tim] tidak ingin memberi impresi dan referensi salah. Oleh karena itu kami masih sedikit mendundanya saat ini.

Komentar awal pembalap terhadap mobil 2026 juga sebagian besar negatif, salah satu yang paling vokal Leclerc yang menyatakan bahwa itu “bukan yang paling menyenangkan yang pernah saya kendarai”.

Ada juga kekhawatiran dari beberapa pihak tentang risiko mobil kehabisan daya baterai di tengah lintasan lurus, yang memaksa pembalap melakukan lift-and-coast untuk mengelola energi baterai..

Namun, Hulkenberg bersikeras bahwa ia lebih suka menahan penilaian sampai ia merasakan mobil itu sendiri di simulator, dan nanti di trek pada bulan Januari ketika uji coba pramusim dimulai.

“Sejujurnya, saya tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan,” sindirnya. “Ketika Anda akhirnya mengemudikan simulator dan Anda mendapatkan apa yang Anda dapatkan, Anda memiliki pandangan dan perasaan tertentu tentangnya, itu pasti akan berbeda. Saya pikir itu sudah bisa diantisipasi.

“Tetapi tahun depan ketika kami kembali ke trek sungguhan, semuanya cukup baru. Jadi ini hanya tentang mengeksplorasi, belajar, dan beradaptasi dengan cepat terhadap peraturan baru ini.”

In this article

Kenapa Hulkenberg Belum Menjajal Mobil 2026 Audi di Simulator?
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Kimi Antonelli Tanggapi Kritikan Marko atas Keputusan Mercedes
30m ago
Kimi Antonelli, Mercedes
F1 Results
F1 GP Belanda 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Zandvoort
1h ago
Lando Norris topped FP1
F1 News
Russell Ungkap Progres dari Pembicaraan Kontrak Baru Mercedes
2h ago
George Russell, Mercedes
F1 News
Gasly Bahas Kemungkinan Mobil F1 2026 Mencapai 400 km/jam
3h ago
Pierre Gasly, Alpine
F1 News
Kenapa Hulkenberg Belum Menjajal Mobil 2026 Audi di Simulator?
6h ago
Nico Hulkenberg, Sauber

More News

MotoGP News
Poin Mendekat ke Bagnaia, Bezzecchi Tegaskan P3 Klasemen Bukan Target
7h ago
Bezzecchi, Bagnaia, Marc Marquez
F1 News
Pembelaan Langka Alonso untuk Hamilton yang Kesulitan di Ferrari
7h ago
Lewis Hamilton and Fernando Alonso
F1 News
McLaren Umumkan Mastercard sebagai Sponsor Utama untuk Musim 2026
27/08/25
McLaren
F1 News
Cadillac Tegaskan Pendirian Mereka di Tengah Rumor Bergabungnya Horner
27/08/25
Christian Horner
F1 News
Duet Baru Cadillac F1 Jelaskan Keputusannya Menolak Tawaran Rival
27/08/25
Sergio Perez, Valtteri Bottas