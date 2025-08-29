Gasly Bahas Kemungkinan Mobil F1 2026 Mencapai 400 km/jam

Pierre Gasly ditanya apakah mobil F1 2026 akan mampu melaju sampai 400km/jam.

Pierre Gasly, Alpine
Pierre Gasly, Alpine
Awal bulan ini, bos Mercedes Toto Wolff membuat klaim menghebohkan bahwa mobil F1 dapat melaju sampai 400 km/jam saat regulasi teknis baru diperkenalkan tahun depan.

"Ketika tenaga penuh digunakan, kami akan melampaui batas 400 km/jam," ujarnya kepada Auto Motor und Sport.

Kecepatan tersebut akan mematahkan rekor top speed F1 saat ini, yang dipegang Valtteri Bottas dengan 378 km/jam Dengan mobil Williams bermesin Mercedes di Baku tahun 2016.

Namun, pembalap  Alpine Pierre Gasly - yang timnya musim depan akan memakai Power Unit  Mercedes - ragu mobil F1 2026 bisa melaju sampai 400 km/jam setelah mencobanya lebih dulu di simulator.

"Saya tidak percaya cerita. Saya hanya percaya apa yang saya lihat," kata Gasly kepada media termasuk Crash.net.

"Yang pasti, kami bahkan bisa mencapai 400 km/jam dengan mobil-mobil itu jika Anda mengganti girboks dan menambah [panjang] lintasan lurus. Lewati chicane pertama di Monza."

"Entahlah. Aku sudah mencoba mobil itu di simulator dan aku tahu apa fungsinya. Sejujurnya, aku tidak terlalu yakin dari mana asalnya, kita lihat saja tahun depan.

"Aku berharap mobilku bisa mencapai 400 km/jam."

Power Unit hybrid baru yang lebih kompleks menjadi inti dari perombakan regulasi F1 terbesar dalam lebih dari satu dekade.

Meskipun sistem MGU-H akan dihapuskan sepenuhnya, MGU-K akan dibuat lebih bertenaga, meningkatkan kontribusi daya listrik terhadap tenaga mobil sampai 50%.

Hal ini pada akhirnya akan membuat pembalap kesulitan, dengan pembalap Williams Carlos Sainz, yang menyatakan bahwa mobil F1 tahun 2026 akan “menyita banyak ruang otak”.

Gasly menambahkan "sulit untuk mengukur" seberapa banyak laptime yang bisa diperoleh pembalap dengan menguasai sistem pemulihan energi yang telah diperbarui.

"Satu hal yang pasti adalah sistem ini akan berbeda dengan yang kami miliki saat ini," ujarnya. "Saya pikir itu satu area yang ingin kami kuasai karena kami akan menjalani musim dingin yang singkat - akan menyelesaikan Abu Dhabi dan sebulan kemudian kami sudah akan berada di trek untuk memulai pengujian. 

"Jadi, penting untuk siap dan menyadari perbedaan dalam hal mengemudi, pendekatan yang akan kami ambil, baik untuk putaran kualifikasi maupun untuk balapan, tetapi juga dengan jumlah manajemen energi yang akan ada.

"Yang pasti, kami ingin menguasainya dan mungkin dari sisi pembalap atau gaya mengemudi, mungkin ada lebih banyak perbedaan, tidak terlalu banyak, tetapi tetap saja jika ada peningkatan yang bisa kami ambil secara pribadi. Saya ingin memastikan bahwa saya akan menguasainya."

