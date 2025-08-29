Russell Ungkap Progres dari Pembicaraan Kontrak Baru Mercedes

George Russell semakin dekat dengan kontrak baru Mercedes seterusnya setelah tim yang berbasis di Brackley tersebut akhirnya menghentikan perburuan terhadap Max Verstappen dari Red Bull.

Pada putaran sebelumnya di Hungaria, bos tim Toto Wolff menegaskan bahwa Russell dan Kimi Antonelli akan tetap di Mercedes tahun depan, namun tidak mengungkapkan kapan kontrak baru dengan keduanya akan ditandatangani.

Berbicara di Zandvoort pada hari Kamis, Russell mengatakan bahwa negosiasi dengan Mercedes sempat terhenti selama liburan musim panas, tetapi menekankan bahwa tidak ada yang perlu terburu-buru untuk segera menyelesaikan kontrak tersebut.

"Tentu saja, kami ingin mengambil cuti musim panas untuk bersantai dan memulihkan diri, tetapi [negosiasi] berjalan positif ke arah yang benar," ujarnya.

"Tetapi karena tidak ada tekanan waktu dari pihak tim dan dari pihak kami, kami memastikan semuanya berjalan dengan baik. Tentu saja, Anda seperti sedang mengatur prioritas. Dunia tidak berhenti hanya untuk menyelesaikan kontrak.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Kami harus memikirkan akhir pekan balapan, kami fokus pada pengembangan ke depan, sudah melihat ke depan untuk tahun depan, hari-hari sponsor. Jadi, terkadang memang butuh waktu lebih lama dari yang Anda perkirakan, tetapi semuanya berjalan positif ke arah yang benar."

Russell mengungkap bahwa dirinya sendiri yang meminta pembicaraan kontrak ditunda setelah GP Hungaria, dan kembali dilanjutkan minggu ini setelah kembali dari liburan dan menuju trek.

“Peran kami lebih dari sekadar mengemudikan mobil pada Minggu sore, dan percakapan tersebut benar-benar diangkat minggu ini, tidak benar-benar selama jeda karena itu lebih merupakan keputusan saya. Saya ingin mengambil cuti,” jelasnya.

“Toto dan tim sangat bersedia bekerja selama jeda musim panas untuk mencapai semacam resolusi, tetapi saya ingin memanfaatkan waktu itu karena dua minggu itu sangat berharga bagi kami semua.

“Seperti yang saya katakan, [pembicaraan] bergerak ke arah yang positif. Jadi, saya pikir kami semakin dekat untuk mencapai kesepakatan dalam beberapa hal dan semoga dalam waktu dekat…. realistisnya, kami mungkin membicarakan beberapa minggu sebelum sesuatu benar-benar terjadi, tetapi tidak ada terburu-buru dan saya tidak ingin benar-benar menetapkan batas waktu untuk itu.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Ketika hal itu terjadi, maka itu akan terjadi. Jika itu terjadi minggu depan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, maka itulah yang akan terjadi.”

Russell sudah memasuki tahun ketujuhnya di F1, dan reputasinya semakin meningkat setelah berhasil memimpin tim Mercedes sepeninggal Lewis Hamilton yang pindah ke Ferrari.

Pembalap Inggris itu mengatakan tujuan akhirnya adalah memenangi gelar dengan Mercedes, yang sudah mendukungnya sejak awal di dunia balap.

Namun, ia juga menekankan pentingnya memiliki mobil yang dapat mendukung pencapaian tujuannya di usianya yang semakin mendekati 30-an.

Ketika ditanya apakah lamanya kontrak menjadi kendala dalam mencapai kesepakatan dengan Mercedes, pembalap Inggris itu berkata: "Tidak, sejujurnya tidak sama sekali. Saya pikir ada pro dan kontra dalam [kontrak] jangka pendek dan jangka panjang,

Article continues below ADVERTISEMENT

“Bagi saya, musim ini terbukti lebih baik dari sebelumnya. Pada akhirnya, semuanya selalu bergantung pada performa. Angka yang tertera di kontrak pada akhirnya hanyalah angka, tetapi jelas itu sesuatu yang saya pikirkan tentang apa yang saya inginkan jika...

“Sebenarnya saya ingin menang bersama Mercedes. Saya ingin memenangkan kejuaraan dunia, dan itu adalah tujuan utama saya, dan saya berharap itu [terjadi] di sini bersama tim.

“Tapi tentu saja saya akan berusia 28 tahun tahun depan. Saya masih merasa cukup muda, tetapi pada titik tertentu saya perlu memastikan semuanya baik-baik saja dan kita semua menuju ke arah yang benar.

“Jadi seperti yang saya katakan, saya berharap itu bisa terjadi bersama Mercedes.”