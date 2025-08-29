Pembelaan Langka Alonso untuk Hamilton yang Kesulitan di Ferrari

Fernando Alonso mendukung mantan rekan setimnya Lewis Hamilton untuk menemukan kembali performanya setelah awal yang musim di Ferrari.

Sejak kepindahan besarnya dari Mercedes ke Ferrari awal musim ini, Hamilton masih belum naik podium Grand Prix sejauh musim ini.

Terlepas dari kemenangan Sprint Race di Tiongkok, ini adalah musim 2025 yang mengecewakan bagi pembalap 40 tahun itu, khususnya pada dua putaran terakhir sebelum libur musim panas.

Hamilton tersingkir di Q1 pada dua kualifikasi di Spa-Francorchamps.

Meskipun strategi yang brilian mendorongnya kembali ke posisi poin pada hari Minggu.

Di Hungaria, ia tersingkir di Q2. Berbeda dari GP Belgia, dia tidak bisa melakukan pemulihan pada hari balapan.

Hamilton di-overlap dan finis ke-12, sementara itu rekan setimnya Charles Leclerc memimpin balapan dari pole sebelum turun ke posisi keempat.

Alonso: Duet Hamilton-Ferrari patut dihormati

Menariknya, Hamilton mendapat dukungan dari mantan rival yang tidak dia duga sebelumnya.

Alonso menjadi salah satu pembalap yang cukup kritis terhadap Hamilton.

Semuanya dimulai pada tahun 2007, saat Hamilton mengungguli Alonso - saat itu sudah berstatus juara dunia dua kali - pada musim rookienya di McLaren tahun 2007.

Sejak saat itu, kedua pembalap menjadi rival.

Namun, Alonso dan Hamilton memiliki peruntungan yang berbanding terbalik.

Alonso belum pernah memenangkan perlombaan di F1 sejak 2013, sementara di waktu yang sama, Hamilton memenangkan enam gelar dunia F1.

Tampaknya Alonso berempati dengan Hamilton, mengingat ia menghabiskan lima musim di Ferrari sebelum meninggalkan tim tersebut untuk bergabung dengan McLaren-Honda.

Berbicara menjelang Grand Prix Belanda 2025 di Zandvoort, Alonso mengatakan bahwa Hamilton "tidak perlu membuktikan apa pun".

Ia memuji Hamilton sebagai "pembalap yang luar biasa" dan bahwa kombinasi Hamilton-Ferrari masih pantas mendapatkan "rasa hormat".

"Saya pikir dari luar kita tidak pernah tahu pasti apa yang sedang terjadi, tetapi Lewis tidak perlu membuktikan apa pun," kata Alonso.

"Ia pembalap yang luar biasa dan cepat atau lambat ia akan menyadari bahwa ia berada di posisi tercepat. Ia dan Ferrari akan selalu menjadi kombinasi yang harus dihormati."