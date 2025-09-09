Verstappen Dilabeli "Pembalap Terbaik Era ini" setelah Kemenangan Monza

Pujian yang adil dari Damon Hill setelah Max Verstappen kembali ke performa terbaiknya di Grand Prix Italia?

Max Verstappen meraih kemenangan ketiganya di musim 2025 setelah mendominasi Grand Prix Italia posisi pole.

Juara dunia empat kali itu belum memenangi balapan sejak Imola pada bulan Mei lalu di tengah performa tim yang tidak konsisten.

Selama periode tersebut, Christian Horner keluar dari tim sebagai Team Principal, digantikan oleh Laurent Mekies.

Verstappen berkomitmen untuk masa depannya di Red Bull, mengakhiri spekulasi mengenai kemungkinan pindah ke Mercedes untuk tahun depan.

Pembalap asal Belanda itu tampil gemilang dan menjadi yang teratas di Monza, finis di depan kedua McLaren.

Rekan setimnya di Red Bull, Yuki Tsunoda, finis di luar zona poin, sekali lagi menunjukkan bakat Verstappen yang jadi pembeda.

Hill berkomentar di X - sebelumnya Twitter - setelah balapan mengenai performa Verstappen.

Meski mengakui bahwa ia pernah mengkritik "taktik" Verstappen di masa lalu, Hill memuji pembalap Belanda itu sebagai pembalap paling menonjol di generasinya.

"Saya tahu saya pernah mengkritik beberapa manuver dan taktiknya, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Max Verstappen adalah pembalap terbaik di era ini," tulis Hill di akun X-nya.

"Dia jauh lebih baik dalam hampir semua hal. Bahkan, sebuah fenomena. Kerja bagus akhir pekan ini, Max."

Bagaimana Verstappen menang di Monza?

Meski Verstappen memulai balapan dari posisi terdepan, ia awalnya kehilangan keunggulan di tikungan pertama pada Putaran 1.

Lando Norris unggul dalam pengereman menuju Tikungan 1, memaksa Verstappen memotong tikungan. Kemudian ia diminta Red Bull mengembalikan keunggulan kepada Norris pada Putaran 2.

Verstappen terpaksa mematuhi permintaan tersebut sebelum campur tangan Steward.

Hanya butuh hingga Lap 4 bagi Verstappen untuk kembali mendahului Norris, menyalip pembalap Inggris itu di Tikungan 1.

Sejak saat itu, Verstappen mendominasi balapan, membuka keunggulan enam detik.

Verstappen berhenti lebih awal daripada kedua McLaren untuk ban Hard, memungkinkannya memenangkan balapan dengan selisih hampir 20 detik.

Keunggulannya jelas akan lebih sedikit jika McLaren memilih strategi standar.

Namun, mereka justru berhenti pada akhir balapan, berharap Safety Car ketika mereka beralih ke Soft.

