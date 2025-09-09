Wolff Peringatkan McLaren Tentang Preseden Yang akan Sulit Dibatalkan

Bos Mercedes Toto Wolff angkat bicara mengenai poin utama dari Grand Prix Italia - team-order McLaren yang kontroversial.

McLaren meminta kedua pembalapnya bertukar posisi setelah pit-stop lambat membuat Lando Norris kehilangan posisi di belakang Oscar Piastri di akhir Grand Prix Italia di Monza.

Hal ini terjadi setelah Norris, yang berada di posisi kedua di depan Piastri sebelum pit stop, setuju untuk membiarkan rekan setimnya masuk pit terlebih dahulu untuk membantu mengamankan posisi finis 2-3 bagi McLaren di belakang Max Verstappen yang dominan.

Norris berhenti satu putaran lebih lambat dari Piastri, tetapi masalah pada pistol ban membuatnya tertinggal di belakang Piastri, yang mengikuti perintah untuk menyerahkan posisi kepada Norris setelah awalnya mempertanyakan keputusan tersebut.

Wolff, yang terbiasa mengelola perebutan gelar antar tim di Mercedes, menilai keputusan McLaren telah menciptakan preseden yang "sangat sulit untuk diubah".

"Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, dan saya penasaran untuk melihat bagaimana hasilnya nanti. Anda membuat preseden yang sangat sulit diubah," kata Wolff.

"Bagaimana jika tim melakukan kesalahan lagi dan itu bukan pitstop... apakah Anda akan menggantinya? Namun, sama halnya, karena kesalahan tim, membuat pembalap yang sedang mengejar ketinggalan kehilangan poin juga tidak adil.

"Jadi, saya pikir kita akan mendapatkan jawaban apakah itu benar hari ini menjelang akhir musim ketika situasinya semakin panas."

Bagaimana pembalap McLaren melihatnya?

Hasil ini membuat Norris memangkas keunggulan Piastri di klasemen menjadi 31 poin dengan delapan putaran tersisa.

Meskipun sempat terdengar keberatan melalui radio tim, Piastri menerima keputusan tersebut sebagai keputusan yang adil.

"Ini pasti akan kami bahas. Ketika Anda berada di tim yang sama, kru pit yang sama, mekanik yang sama, ada banyak hal yang dipertaruhkan, bukan hanya bagi kami tetapi juga seluruh tim. Saya pikir keputusan untuk kembali ke tim hari ini adil," ujar pembalap Australia itu kepada Sky Sports F1.

"Lando berada di depan saya sepanjang balapan, jadi saya tidak mempermasalahkannya. Tapi kami pasti akan membahasnya."

Sementara itu, Norris berkata: "Kami masih bebas balapan setelahnya dan dia mendapatkan keuntungan dari situasi DRS untuk melawan saya, jadi saya tetap kalah karenanya."

Hal yang sama akan terjadi sebaliknya. Saya mendapatkan hak saya untuk unggul, untuk mendapatkan keadilan itu. Tak seorang pun dari kami menginginkan hal seperti ini terjadi.

"Saya tidak ingin membiarkannya lewat atau harus dibiarkan lewat, tetapi kami harus melakukan apa yang kami anggap benar sebagai sebuah tim. Melakukan segala sesuatu dengan cara yang adil, begitulah cara kami ingin melakukannya.

"Kami tidak peduli apa kata atau pendapat orang lain tentang hal itu, kami melakukannya dengan cara yang kami inginkan, dengan cara yang kami anggap benar."