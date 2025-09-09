Apakah McLaren Menyulitkan Diri Sendiri dengan Team-Order GP Italia?

McLaren mengubah urutan pembalap mereka di lap-lap terakhir balapan hari Minggu di Monza setelah Lando Norris, yang berada di posisi kedua hampir sepanjang Grand Prix, mengalami pit stop lambat karena masalah wheel gun.

Norris masuk pit satu lap setelah Oscar Piastri setelah setuju untuk mengizinkan rekan setimnya sekaligus rival langsungnya di kejuaraan untuk melakukan pit stop terlebih dahulu demi menjaga keunggulan McLaren 2-3 atas Charles Leclerc dari Ferrari.

Pebalap Inggris itu tertinggal di belakang Piastri setelah pit stop mereka masing-masing, dan McLaren bereaksi dengan meminta pemimpin klasemen Piastri untuk menepi. Piastri awalnya mempertanyakan keputusan tersebut, tetapi akhirnya menurutinya.

Kedua pembalap merasa kebijakan McLaren untuk menjaga persaingan gelar se-adil mungkin adalah adil, tetapi keputusan itu cukup kontroversial sehingga menuai kritik.

Mantan pembalap Renault F1, Palmer, yakin McLaren telah menciptakan preseden buruk untuk delapan balapan tersisa musim ini setelah keunggulan Piastri di klasemen berkurang menjadi 31 poin.

"Saya rasa rekayasa dimulai sebelum fase pit stop, karena Lando diberi pilihan untuk masuk pit pertama atau kedua, dan dia bilang saya tidak akan masuk pit kedua jika Piastri akan mengundercut, dan itulah yang terjadi dengan pit stop lambat," kata Palmer di acara Post-Race Show di F1 TV.

"Agak membingungkan, bukan, di mana mereka diizinkan balapan dan di mana mereka tidak. Jelas Andrea berpikir semuanya sudah dirancang, Oscar tidak berpikir demikian saat itu di dalam mobil.

"Saya pikir hal pertama adalah, Lando melaju lebih baik akhir pekan ini, jadi dari sudut pandang pembalap, itu mungkin hasil yang tepat. Tapi kemudian hal-hal seperti ini terjadi dalam balapan dan itu mungkin terjadi lagi.

"Saya hanya merasa mereka mungkin telah membuka kaleng cacing [situasi sulit] di sini karena apa yang terjadi jika pit stop tujuh detik, atau delapan detik, apakah pembalap kemudian harus mundur lebih jauh lagi?

"Kita juga melihat beberapa kali tahun ini di Hungaria, di mana Oscar menjadi pembalap yang lebih baik sepanjang akhir pekan, dan Lando secara efektif melakukan overcut atau menerapkan strategi yang berbeda untuk memenangkan balapan dan Oscar finis di belakang girboksnya, tetapi tidak ada perubahan mereka akan bertukar posisi bahkan jika strategi tim pada hari itu lebih menguntungkan Lando untuk menang.

"Sulit, tetapi jika para pembalap senang dengan hasilnya, ya sudahlah. Saya hanya akan terkejut jika hal itu tidak terjadi lagi sebelum akhir musim."

McLaren took a 2-3 at Monza

Apakah keputusan McLaren sudah tepat?

Pemenang Grand Prix tujuh kali yang pernah membalap untuk McLaren, Juan Pablo Montoya, tidak mempermasalahkan keputusan tersebut, dengan alasan: “Saya pikir McLaren tidak ingin menjadi bagian dari kejuaraan pembalap. Mereka ingin siapa pun yang membalap lebih baik untuk menang dan mereka tidak ingin menjadi bagian dari itu.

“Saya pikir mereka merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi pada Lando di balapan terakhir dan mereka berpikir ‘kami kehilangan poin karena masalah mekanis’, dan itu bagian dari balapan, tetapi saya pikir mereka sangat jelas dalam niatnya hari ini.

“Saya memahami sudut pandang semua orang, tetapi saya pikir itu cara yang baik untuk mengatakan ‘hei, jika kita menganggap apa yang adil itu adil sebagai sebuah tim, kita harus melakukannya sebagai sebuah tim’ dan memastikan kita tidak membuat siapa pun kesal. Dengan cara ini mereka berdua kesal tetapi tidak terlalu besar.

“Itu cara terbaik untuk bersikap netral dan mengatakan kami ingin menjadi bendera putih dan siapa pun yang memenangkan kejuaraan sebagai pembalap adalah karena dia membalap lebih baik dan kami ingin memiliki pengaruh seminimal mungkin di dalamnya.”

Jacques Villeneuve juga merasa bahwa susunan tim itu adil mengingat situasi spesifiknya.

“Dalam hal ini, ya, hanya untuk posisi kedua,” kata juara dunia 1997 itu.

“Poin minimal, buatlah terlihat bagus dan seimbangkan kembali. Ingat mereka harus menyeimbangkannya kembali dari Hungaria tahun lalu yang memberi Oscar kemenangan pertamanya.

“Norris juga seharusnya masuk pertama. Dia memimpin kedua pembalap dan dia berkata ‘tidak, tidak apa-apa, tempatkan Oscar di pertama untuk melindunginya dari Ferrari’ dan itulah juga yang membuat perbedaan. Jadi, adil untuk menyeimbangkannya kembali seperti itu.

“Jika itu terjadi saat pit stop, terlalu buruk, tetapi ada pertukaran posisi di awal dengan siapa yang akan masuk pit pertama. Itulah mengapa mereka melakukannya.”