Lewis Hamilton Sesali 'Peluang yang Terlewat' di GP Italia

Lewis Hamilton merenungkan akhir pekan yang Grand Prix Italia yang menggembirakan.

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton mengaku "belum 100 persen nyaman" saat membalap untuk Ferrari terlepas dari Grand Prix Italia yang menggembirakan.

Hamilton pulih dari penalti lima posisi grid, yang membuatnya memulai balapan dari posisi ke-10 hingga finis di urutan keenam.

Kecepatan sang juara dunia tujuh kali itu cukup meyakinkan sepanjang akhir pekan, seringkali terpaut sepersepuluh dari rekan setimnya, Charles Leclerc.

Namun, Ferrari masih jauh tertinggal dari Red Bull dan McLaren, yang berarti Leclerc harus puas di posisi keempat.

Saat berbicara kepada wartawan setelah balapan hari Minggu, Hamilton puas dengan akhir pekannya secara keseluruhan, menekankan bahwa ia sekarang lebih percaya diri di balik kemudi SF-25.

"Saya pikir secara keseluruhan performa kami cukup baik," kata Hamilton.

"Kami jelas tidak memiliki kecepatan yang jauh lebih baik daripada mobil-mobil di depan, jadi bersaing untuk posisi tiga besar belum memungkinkan untuk sementara waktu, tetapi kami terus berusaha dan berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

"Akhir pekan ini sangat meningkatkan kepercayaan diri saya terhadap mobil, [tetapi] yang pasti saya masih belum 100% nyaman dengan mobil."

Hamilton melihat 'kesempatan yang terlewat’ di Monza

Setelah paruh pertama yang kuat, Hamilton berada di posisi keenam, terpaut dua detik dari George Russell di depannya.

Russell menjadi pembalap pertama dari grup terdepan yang masuk pit untuk mengganti ban Hard.

Lima pembalap lainnya – Max Verstappen, dua McLaren, dan dua Ferrari – memperpanjang stint pertama mereka.

Ketika Hamilton berhenti, ia kembali bergabung di belakang Russell, meskipun dengan ban Hard yang lebih baru.

Hamilton yakin, dengan melihat ke belakang, Ferrari memiliki peluang untuk mengungguli Russell dan finis di posisi kelima.

“Saya yakin kami tidak memiliki kecepatan seperti McLaren dan Red Bull,” tambah Hamilton.

“Tapi saya yakin Charles dan saya, jika kami bersama, kami bisa menjalani balapan yang kuat, mungkin dengan mengimbangi, mungkin mencoba untuk lebih mengimbangi para pembalap di depan.

“Saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya berpikir mereka terlalu cepat, para pembalap di depan, tetapi saya yakin kami akan berada di posisi kelima, keempat.

"Saya memulai dengan sangat baik – saya harus mengangkat beban tepat setelahnya karena start yang sangat bagus – lalu saya agak terjepit di antara dua mobil. 

"Selebihnya, saya memposisikan mobil dengan sangat baik dan saya rasa saya bisa melaju ke depan, dan saya rasa saya bisa finis di posisi kelima hari ini.

"Saya rasa saya tertinggal 1,5 detik di belakang George, seharusnya kami mencoba untuk menyalipnya. Tapi kami melewatkan kesempatan itu, lalu saya tertinggal jauh setelahnya."

Lewis Hamilton Sesali 'Peluang yang Terlewat' di GP Italia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Apakah McLaren Menyulitkan Diri Sendiri dengan Team-Order GP Italia?
2h ago
Piastri was ordered to let Norris back into P2
F1 News
Lewis Hamilton Sesali 'Peluang yang Terlewat' di GP Italia
2h ago
Lewis Hamilton
MotoGP News
Ai Ogura Dianggap "Seperti Ahli" usai Bersinar di GP Catalunya
2h ago
Ai Ogura, Trackhouse Racing, 2025 Catalan MotoGP
MotoGP News
Jorge Martin Merasa Pengereman Aprilia "Mungkin Terlalu Kuat"
3h ago
Jorge Martin, 2025 Catalan MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Ungkap Titik Lemahnya Dimanfaatkan Alex Marquez di Catalunya
3h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Catalan MotoGP

More News

F1 News
Pendekatan Baru Mekies Dipuji saat Red Bull Kembali Menang
19h ago
Laurent Mekies
MotoGP News
Bastianini Anggap GP Catalunya Podium "Sungguhan" Pertamanya di KTM
20h ago
Enea Bastianini, 2025 Catalan MotoGP
F1 News
Mercedes Sebut Penampilan Antonelli di Monza "Mengecewakan"
20h ago
Antonelli is having an up-and-down rookie F1 season
MotoGP News
Penampilan Kuat Quartararo di Barcelona "Misteri" untuk Yamaha
22h ago
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 Catalan MotoGP
Le Mans News
Sean Gelael Kalahkan Valentino Rossi di WEC Austin yang Diguyur Hujan
23h ago
Sean Gelael, United Autosports #95, Winner of Lone Star Le Mans 2025