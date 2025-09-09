Lewis Hamilton Sesali 'Peluang yang Terlewat' di GP Italia

Lewis Hamilton mengaku "belum 100 persen nyaman" saat membalap untuk Ferrari terlepas dari Grand Prix Italia yang menggembirakan.

Hamilton pulih dari penalti lima posisi grid, yang membuatnya memulai balapan dari posisi ke-10 hingga finis di urutan keenam.

Kecepatan sang juara dunia tujuh kali itu cukup meyakinkan sepanjang akhir pekan, seringkali terpaut sepersepuluh dari rekan setimnya, Charles Leclerc.

Namun, Ferrari masih jauh tertinggal dari Red Bull dan McLaren, yang berarti Leclerc harus puas di posisi keempat.

Saat berbicara kepada wartawan setelah balapan hari Minggu, Hamilton puas dengan akhir pekannya secara keseluruhan, menekankan bahwa ia sekarang lebih percaya diri di balik kemudi SF-25.

"Saya pikir secara keseluruhan performa kami cukup baik," kata Hamilton.

"Kami jelas tidak memiliki kecepatan yang jauh lebih baik daripada mobil-mobil di depan, jadi bersaing untuk posisi tiga besar belum memungkinkan untuk sementara waktu, tetapi kami terus berusaha dan berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

"Akhir pekan ini sangat meningkatkan kepercayaan diri saya terhadap mobil, [tetapi] yang pasti saya masih belum 100% nyaman dengan mobil."

Hamilton melihat 'kesempatan yang terlewat’ di Monza

Setelah paruh pertama yang kuat, Hamilton berada di posisi keenam, terpaut dua detik dari George Russell di depannya.

Russell menjadi pembalap pertama dari grup terdepan yang masuk pit untuk mengganti ban Hard.

Lima pembalap lainnya – Max Verstappen, dua McLaren, dan dua Ferrari – memperpanjang stint pertama mereka.

Ketika Hamilton berhenti, ia kembali bergabung di belakang Russell, meskipun dengan ban Hard yang lebih baru.

Hamilton yakin, dengan melihat ke belakang, Ferrari memiliki peluang untuk mengungguli Russell dan finis di posisi kelima.

“Saya yakin kami tidak memiliki kecepatan seperti McLaren dan Red Bull,” tambah Hamilton.

“Tapi saya yakin Charles dan saya, jika kami bersama, kami bisa menjalani balapan yang kuat, mungkin dengan mengimbangi, mungkin mencoba untuk lebih mengimbangi para pembalap di depan.

“Saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya berpikir mereka terlalu cepat, para pembalap di depan, tetapi saya yakin kami akan berada di posisi kelima, keempat.

"Saya memulai dengan sangat baik – saya harus mengangkat beban tepat setelahnya karena start yang sangat bagus – lalu saya agak terjepit di antara dua mobil.

"Selebihnya, saya memposisikan mobil dengan sangat baik dan saya rasa saya bisa melaju ke depan, dan saya rasa saya bisa finis di posisi kelima hari ini.

"Saya rasa saya tertinggal 1,5 detik di belakang George, seharusnya kami mencoba untuk menyalipnya. Tapi kami melewatkan kesempatan itu, lalu saya tertinggal jauh setelahnya."