Mercedes Sebut Penampilan Antonelli di Monza "Mengecewakan"

Bos Mercedes, Toto Wolff, secara terbuka mengkritik Kimi Antonelli untuk pertama kalinya setelah Grand Prix Italia.

Rookie Italia 19 tahun itu finis kesembilan dalam balapan hari Minggu di Monza setelah terkena penalti lima detik karena memaksa pembalap Williams, Alex Albon, keluar lintasan.

Antonelli sempat terpeleset di sesi latihan kedua dan lolos kualifikasi tepat di belakang George Russell di posisi keenam, tetapi Team Principal Mercedes, Wolff, mengakui performa remaja itu "mengecewakan".

Ini menandai perubahan sikap yang signifikan dari Wolff, yang sebelumnya dengan gigih membela Antonelli di setiap kesempatan di tengah performa buruknya di leg Eropa pada musim pertamanya di balap Grand Prix.

"Akhir pekan ini mengecewakan. Mengecewakan. Anda tidak bisa menempatkan mobil di lintasan gravel dan berharap bisa sampai di sana. Sepanjang balapan mengecewakan," kata Wolff.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Itu tidak mengubah apa pun dalam hal dukungan dan keyakinan saya terhadap masa depannya karena saya yakin dia akan sangat, sangat, sangat bagus. Tapi hari ini... mengecewakan."

Wolf menambahkan bahwa Antonelli "membuat terlalu banyak kesalahan" ketika berbicara kepada Servus TV, sementara ia menyebut tindakan pembalapnya terhadap Albon "sama sekali tidak perlu" kepada Sky Sports Germany.

Apa yang dibutuhkan Antonelli?

Antonelli dipromosikan dengan cepat menuju kursi Mercedes F1 tahun ini untuk menggantikan Lewis Hamilton yang pindah ke Ferrari.

Promosi datang setelah hanya satu musim di Formula 2, kejuaraan pengumpan langsung F1, dan Antonelli melewatkan Formula 3.

Mercedes selalu menegaskan bahwa mereka memprediksi musim debut yang penuh gejolak bagi Antonelli, yang akan tetap bersama Russell tahun depan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Dan Wolff menegaskan bahwa dia masih memiliki keyakinan penuh pada Antonelli meskipun terlepas dari penurunan performanya baru-baru ini.

“Saya pikir akhir pekan yang bersih berarti hampir tidak membawa terlalu banyak trauma dari kesalahan sebelumnya ke sesi berikutnya atau ke akhir pekan berikutnya, karena itu adalah beban,” kata Wolff ketika ditanya apa yang dibutuhkan Antonelli untuk membalikkan keadaan.

“Anda tidak akan menyerang tikungan dengan keras jika Anda pernah keluar dari sana sebelumnya dan itu mengakhiri sesi Anda.

“Atau mungkin Anda tidak menyerang pembalap yang seharusnya tidak menghalangi Anda seperti Gasly karena dia mengalami situasi ini dengan Leclerc. Kimi seharusnya tidak kehilangan sedetik pun dari Gasly.

“Ini hanya membebaskannya. Membebaskannya. Dia pembalap yang hebat. Dia punya kemampuan luar biasa dan bakat alami. Dia seorang pembalap. Semuanya ada di sana. Tapi kita perlu menyingkirkan pemberatnya.”