Pendekatan Baru Mekies Dipuji saat Red Bull Kembali Menang

Helmut Marko yakin pendekatan baru Laurent Mekies terhadap cara balapan menjadi kunci di balik kemenangan Red Bull di Grand Prix Italia.

Max Verstappen meraih kemenangan F1 ketiganya tahun ini dengan gemilang, finis lebih dari 19 detik di depan Lando Norris dari McLaren.

RB21 dengan nyaman menjadi mobil tercepat di trek Monza saat Verstappen membuka keunggulan enam detik di stint pertama balapan.

Meskipun selisih kemenangan Verstappen yang 19 detik dipengaruhi oleh strategi McLaren dengan ban Soft dan bertaruh pada kemungkinan Safety Car, Monza bisa dibilang merupakan akhir pekan terbaik Red Bull tahun ini.

Kemenangan Verstappen di Italia juga jadi yang pertama untuk Red Bull sejak kepergian Christian Horner pada bulan Juli.

Berbicara kepada Viaplay setelah balapan pada hari Minggu, Marko memuji dampak Mekies sebagai kepala tim.

"Dia membawa pendekatan baru dalam cara kami balapan, dan itu jelas berpengaruh," ujar Marko kepada Viaplay setelah balapan.

"Luar biasa. Maksud saya, 20 detik di depan McLaren dan mendominasi balapan, [plus] lap tercepat.

"Dua balapan lalu, di Hungaria, kami tampil sangat buruk. Dan sekarang dominasinya luar biasa.

"Juga setelah tahun lalu di mana kami mengalami salah satu balapan terburuk, sekarang kami merasa sangat optimis dan menatap ke depan."

Red Bull bisa kompetitif di trek lain

Red Bull mengalami salah satu balapan terlemah mereka dalam kampanye perebutan gelar juara Verstappen di tahun 2024 tepat di Monza.

Pebalap Belanda itu finis di urutan keenam berdasarkan prestasi di Monza tahun lalu, terpaut 37 detik dari Charles Leclerc.

Max Verstappen

Berbeda dengan tahun lalu, Red Bull memiliki sayap belakang low-downforce khusus khusus Monza yang tersedia untuk tahun ini.

Verstappen juga bertaruh pada pengaturan downforce rendah meskipun ada kekhawatiran yang diutarakan oleh kepala desain Red Bull, Pierre Wache.

Dalam wawancara terpisah dengan Sky Germany, Marko menjelaskan mengapa ia yakin Red Bull kini dapat bersaing di sirkuit lain, bukan hanya di Monza.

“Dua balapan lalu, di Hungaria, [kami] masih senang jika berhasil meraih poin,” jelas Marko. “Di sini kami menang dengan selisih 20 detik. Kecuali tikungan pertama, keunggulannya sangat besar.

"Max selalu memegang kendali dan kekhawatiran kami hanya karena kemungkinan adanya Safety Car. Itulah mengapa kami menunda pit stop sedikit.

“Anda tidak bisa berkata apa-apa tentang itu ketika ia unggul 20 detik. Itu baru Max sekarang. Sungguh sebuah kebangkitan, kami semua sangat gembira.

"Kalau saya ingat tahun lalu, Monza, itu balapan terburuk kami. Saya yakin di Baku. Sirkuit cepat seharusnya lebih cocok untuk kami.

"Singapura adalah negara di mana kami belum pernah menang. Tapi saya rasa kami bisa bersaing di posisi terdepan di sebagian besar sirkuit dengan kekuatan kami sendiri."