F1 GP Italia 2025: Verstappen Mengubah Pole Jadi Kemenangan di Monza
Hasil lengkap F1 GP Italia, putaran ke-16 dari musim Formula 1 2025 di Sirkuit Monza.
Max Verstappen mengubah pole position menjadi kemenangan F1 GP Italia di Monza.
F1 GP Italia 2025 - Monza - Hasil Balapan
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Lap/Gap
|1
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|53 Laps
|2
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|+19.207s
|3
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|+21.351s
|4
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|+25.624s
|5
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|+32.881s
|6
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|+37.449s
|7
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|+50.537s
|8
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|+58.484s
|9
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|+59.762s
|10
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|+63.891s
|11
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|+64.469s
|12
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|+79.288s
|13
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|+80.701s
|14
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|+82.351s
|15
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|+1 Lap
|16
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|+1 Lap
|17
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|+1 Lap
|18
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|+1 Lap
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|DNF
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|DNF
Itu adalah kemenangan ketiga untuknya musim ini, mengungguli duo McLaren Lando Norris dan Oscar Piastri
Memulai dari Pole, Verstappen kehilangan posisi terdepan pada Lap 2.
Pembalap Belanda itu memotong tikungan pertama untuk mempertahankan keunggulan, yang berarti ia harus membiarkan Norris kembali.
Keunggulan Norris tidak bertahan lama, dengan Verstappen menyalip Norris di Tikungan 1 pada Lap 4.
Verstappen memiliki kecepatan balapan yang baik untuk mengalahkan kedua McLaren dengan nyaman, unggul lebih dari 19 detik.
Norris finis di posisi kedua, tetapi itu bukanlah balapan yang mulus bagi McLaren.
McLaren memutuskan untuk menghentikan Piastri terlebih dahulu, memberinya kemungkinan undercut atas rekan setimnya.
Pit-stop yang lambat dari Norris yang membuat Piastri unggul, memaksa McLaren menerapkan perintah tim.
Piastri menuruti perintah tersebut, memungkinkan Norris kembali ke posisi kedua.
Di belakang tiga besar, Charles Leclerc bertarung sengit untuk finis di posisi keempat, mengalahkan George Russell dan Lewis Hamilton.
Alex Albon finis di posisi ketujuh di depan Gabriel Bortoleto.
Kimi Antonelli mendapat penalti waktu lima detik, yang membuatnya turun ke posisi kesembilan.
Isack Hadjar finis di posisi ke-10 setelah start dari pit lane.