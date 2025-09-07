F1 GP Italia 2025: Verstappen Mengubah Pole Jadi Kemenangan di Monza

Max Verstappen mengubah pole position menjadi kemenangan F1 GP Italia di Monza.

F1 GP Italia 2025 - Monza - Hasil Balapan Pos Pembalap NAT Tim Lap/Gap 1 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 53 Laps 2 Lando Norris GBR McLaren F1 Team +19.207s 3 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team +21.351s 4 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP +25.624s 5 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team +32.881s 6 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP +37.449s 7 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing +50.537s 8 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber +58.484s 9 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team +59.762s 10 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +63.891s 11 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing +64.469s 12 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team +79.288s 13 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing +80.701s 14 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +82.351s 15 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team +1 Lap 16 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team +1 Lap 17 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team +1 Lap 18 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team +1 Lap Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team DNF Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber DNF

Itu adalah kemenangan ketiga untuknya musim ini, mengungguli duo McLaren Lando Norris dan Oscar Piastri

Memulai dari Pole, Verstappen kehilangan posisi terdepan pada Lap 2.

Pembalap Belanda itu memotong tikungan pertama untuk mempertahankan keunggulan, yang berarti ia harus membiarkan Norris kembali.

Keunggulan Norris tidak bertahan lama, dengan Verstappen menyalip Norris di Tikungan 1 pada Lap 4.

Verstappen memiliki kecepatan balapan yang baik untuk mengalahkan kedua McLaren dengan nyaman, unggul lebih dari 19 detik.

Max Verstappen

Norris finis di posisi kedua, tetapi itu bukanlah balapan yang mulus bagi McLaren.

McLaren memutuskan untuk menghentikan Piastri terlebih dahulu, memberinya kemungkinan undercut atas rekan setimnya.

Pit-stop yang lambat dari Norris yang membuat Piastri unggul, memaksa McLaren menerapkan perintah tim.

Piastri menuruti perintah tersebut, memungkinkan Norris kembali ke posisi kedua.

Di belakang tiga besar, Charles Leclerc bertarung sengit untuk finis di posisi keempat, mengalahkan George Russell dan Lewis Hamilton.

Alex Albon finis di posisi ketujuh di depan Gabriel Bortoleto.

Kimi Antonelli mendapat penalti waktu lima detik, yang membuatnya turun ke posisi kesembilan.

Isack Hadjar finis di posisi ke-10 setelah start dari pit lane.