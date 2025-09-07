F1 GP Italia 2025: Verstappen Mengubah Pole Jadi Kemenangan di Monza

Hasil lengkap F1 GP Italia, putaran ke-16 dari musim Formula 1 2025 di Sirkuit Monza.

Max Verstappen mengubah pole position menjadi kemenangan F1 GP Italia di Monza.

F1 GP Italia 2025 - Monza - Hasil Balapan

PosPembalapNATTimLap/Gap
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing53 Laps
2Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team+19.207s
3Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team+21.351s
4Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP+25.624s
5George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team+32.881s
6Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP+37.449s
7Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing+50.537s
8Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber+58.484s
9Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team+59.762s
10Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team+63.891s
11Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing+64.469s
12Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team+79.288s
13Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing+80.701s
14Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team+82.351s
15Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team+1 Lap
16Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team+1 Lap
17Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team+1 Lap
18Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team+1 Lap
 Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 TeamDNF
 Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick SauberDNF

Itu adalah kemenangan ketiga untuknya musim ini, mengungguli duo McLaren Lando Norris dan Oscar Piastri

Memulai dari Pole, Verstappen kehilangan posisi terdepan pada Lap 2.

Pembalap Belanda itu memotong tikungan pertama untuk mempertahankan keunggulan, yang berarti ia harus membiarkan Norris kembali.

Keunggulan Norris tidak bertahan lama, dengan Verstappen menyalip Norris di Tikungan 1 pada Lap 4.

Verstappen memiliki kecepatan balapan yang baik untuk mengalahkan kedua McLaren dengan nyaman, unggul lebih dari 19 detik.

Norris finis di posisi kedua, tetapi itu bukanlah balapan yang mulus bagi McLaren.

McLaren memutuskan untuk menghentikan Piastri terlebih dahulu, memberinya kemungkinan undercut atas rekan setimnya.

Pit-stop yang lambat dari Norris yang membuat Piastri unggul, memaksa McLaren menerapkan perintah tim.

Piastri menuruti perintah tersebut, memungkinkan Norris kembali ke posisi kedua.

Di belakang tiga besar, Charles Leclerc bertarung sengit untuk finis di posisi keempat, mengalahkan George Russell dan Lewis Hamilton.

Alex Albon finis di posisi ketujuh di depan Gabriel Bortoleto.

Kimi Antonelli mendapat penalti waktu lima detik, yang membuatnya turun ke posisi kesembilan.

Isack Hadjar finis di posisi ke-10 setelah start dari pit lane.

